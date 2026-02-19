Beto Company: "Cuatro victorias en doce partidos no son suficientes"

El entrenador del Hércules, Beto Company, completó en la pasada jornada su duodécimo partido al frente del equipo, el mismo número que llegó a disputar su predecesor, Rubén Torrecilla.

En comparación, los números del equipo bajo Company son mejores. Suma cuatro puntos más gracias a cuatro victorias, dos derrotas y varios empates frente a los resultados de Torrecilla. Sin embargo, para el valenciano esos registros “no son suficientes”.

“Tengo que estar tranquilo a nivel clasificatorio, porque si no lo estoy yo, entraremos en estado de pánico, pero no son suficientes”, explicó este jueves en rueda de prensa.

Company valoró la consistencia defensiva del equipo, que solo ha encajado dos derrotas, pero insistió en que el balance actual obliga a mejorar la efectividad y la capacidad de marcar.

“La racha de empates hay que convertirla en victorias y seguir perdiendo poco, porque sumar siempre es importante. Ganar más, acertar más y marcar más goles, pero para eso hay que entrenar mejor, centrar mejor y en eso estamos”, argumentó.

El técnico afirmó que, pese a la decepción de la última jornada ante el Antequera, el Hércules sigue en una situación “óptima” para cumplir los objetivos marcados desde su llegada, aunque reconoció que la ambición del equipo a veces genera descuidos defensivos.

“Tenemos tantas ganas de marcar que a veces nos olvidamos de no encajar”, señaló Company, que agregó que el control del juego y la madurez táctica serán claves para lo que resta de temporada.

Company también se refirió al próximo rival, el Juventud Torremolinos, y alertó de que el reducido tamaño de su campo podría condicionar la estrategia del Hércules.

“No nos pueden robar pelotas en nuestro campo y en las acciones de juego directo”, advirtió. El técnico señaló que el equipo deberá mantener una postura más práctica y simplificar la propuesta de juego para adaptarse a las circunstancias.

El técnico insistió en que el Hércules no puede arrollar siempre a los rivales y afirmó que debe aprender a leer los momentos del partido y “ser bueno en las dos áreas”.

Bajas

El entrenador confirmó la baja por precaución del centrocampista Jordi Calavera, fichaje del mercado de invierno, y confió en poder contar para la siguiente jornada con el delantero Alberto Toril, refuerzo que aún no ha debutado, ya que necesita superar problemas musculares antes de incorporarse plenamente al grupo.

“Su problema no es la operación de rodilla, sino el nivel muscular. La intención es que a finales de la semana que viene pueda estar con el grupo”, indicó el valenciano, quien rechazó cualquier comparación con Yanis, el jugador que llegó cedido del Betis y al que una lesión en la rodilla le impidió rendir en Alicante.

Por último, elogió la actitud del canterano Guti, que debutó en la última jornada, destacando su “hambre y ambición”, y reconoció el compromiso de Jorge Galvañ, que ha respondido entrenando “a muerte” tras perder protagonismo en las últimas jornadas.