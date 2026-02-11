La afición del Hércules se moviliza y exige explicaciones por el 'caso Abde'

Protesta de los aficionados en el Rico Pérez por la gestión del club, en imagen archivo.

El fallo del pasado viernes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que revoca la absolución de los dirigentes del Hércules de Alicante, ha reactivado las protestas de los seguidores, que reclaman explicaciones claras sobre los hechos y medidas concretas para garantizar la transparencia en la gestión de la entidad.

El tribunal autonómico condenó al presidente del Hércules, Carlos Parodi, a dos años y seis meses de prisión, mientras que Valentín Botella, presidente de la Fundación del club, y el directivo José León fueron sentenciados a un año y siete meses, todos por un delito de alzamiento de bienes.

La resolución, que además incluye sanciones económicas y administrativas para la entidad, deja al descubierto la magnitud del caso y ha sido recibida con preocupación por la recién creada Federación de Peñas Herculanas, que agrupa a la mayor parte de los colectivos de aficionados.

En un comunicado, la Federación ha reclamado al consejo que dé explicaciones públicas y adopte medidas que garanticen transparencia, estabilidad y protección de los valores históricos del Hércules.

"El herculanismo merece explicaciones claras y tranquilizadoras", afirma el texto, que añade que su único objetivo es "el bienestar del Hércules y la unión de su afición".

La organización advierte también sobre el impacto que estos casos pueden tener en "la imagen y credibilidad" del club, al tiempo que reitera su respeto a las decisiones judiciales y al principio de presunción de inocencia.

La reacción de los seguidores no se ha limitado a los peñistas.

Movilización

El grupo de animación ‘Curva Sur’, respaldado por otros colectivos, convocó este pasado martes a todos los aficionados a concentrarse el domingo a las 17:00 horas en la puerta cero del estadio Rico Pérez, antes del partido ante el Antequera.

En su comunicado, el grupo recuerda que el Hércules "ha sido mucho más que un club" y denuncia que "este legado está siendo manchado por la mala gestión de quienes deberían protegerlo".

La protesta se plantea como una forma de recuperar la calle para la afición, evocando movilizaciones similares, cuando los seguidores protagonizaron manifestaciones por la ciudad para defender el club en momentos de crisis institucional.

Curva Sur insta a los aficionados a participar para "alzar la voz por el escudo, por el club y por la ciudad", un mensaje que refleja la sensación de desamparo que ha acompañado en los últimos tiempos a la afición.

En paralelo, la falta de respuestas o gestos por parte de las instituciones locales y autonómicas ha reforzado la percepción de abandono que los seguidores sienten frente a la gestión del club y la tutela de sus dirigentes.

Esta sensación de impunidad y de falta de transparencia ha convertido la movilización del domingo en un acto tanto de protesta como de reivindicación de los valores históricos que representa el Hércules en Alicante.

La Federación de Peñas y Curva Sur coinciden en que el objetivo principal es proteger los intereses del club y mantener la unidad de la afición.

Al tiempo que buscan presionar socialmente para que se adopten medidas que devuelvan confianza y seguridad a la gestión del Hércules y, sobre todo, eviten seguir manchando el escudo.