La portería del Hércules vuelve a manos extranjeras 15 años después

Un actor secundario llamado a tener un papel relevante en la temporada por un giro de guion inesperado en el Hércules de Alicante. El germano-esloveno Sandro Blazic centrará los focos durante el próximo mes y medio, tiempo de baja estimado de Carlos Abad, titular indiscutible bajo los palos herculanos durante los últimos cuatro años, operado recientemente de apendicitis.

El jovencísimo meta, de 20 años, aprobó con nota en su debut ante el exigente Europa y se prepara para su presentación en sociedad en el Rico Pérez, donde tendrá la complicada misión de hacer olvidar a uno de los ídolos de la afición.

La portería herculana ha sido en los últimos tiempos patrimonio casi exclusivo de los guardametas españoles.

Las últimas malas experiencias, sobre todo en el presente siglo, han aconsejado a los diferentes directores deportivos apostar por el producto nacional y evitar experimentos que no salieron nada bien.

A pesar de que el fútbol es cada vez más universal, el Hércules ha preferido no pillarse los dedos en una demarcación tan sensible.

Calatayud, Falcón, Chema y actualmente Carlos Abad dominaron por completo su parcela y, a pesar de la competencia, apenas dejaron opciones a sus compañeros para discutirles la titularidad.

De hecho, para encontrar un portero extranjero en un partido oficial hay que remontarse al curso 2010-11, en Primera División, cuando el club apostó como competencia de Juan Calatayud por Piet Velthuizen, internacional sub 21 con su país.

El neerlandés, que llegó precedido por la etiqueta de ‘portero moderno’, solo estuvo un curso en el Hércules, con el que disputó tres partidos de Liga.

Tampoco funcionaron las apuestas exóticas, una vez de regreso en el fútbol profesional, por el togolés Kossi Agassa (2006-07) o el uruguayo Jimmy Schmidt (2005–06), cuyo paso efímero dejó más sombras que luces.

Posiblemente, la única excepción a la regla fue el francés Ludovic Butelle, cedido por el Valencia y determinante en la fase de ascenso a Segunda del curso 2005-06.

Mucho peor recuerdo, al menos en la parcela deportiva, dejaron el galo Gaëtan Huard y el nigeriano Peter Rufai, quienes tuvieron un paso efímero por el Hércules que penó en Primera en el curso 1996-97.

Históricos y excepciones

También han pasado por el arco herculano, en las últimas décadas del pasado siglo, históricos del fútbol mundial, como el polaco Jan Tomaszewski, considerado uno de los mejores guardametas del mundo en la década de los 70.

Tomaszewski llegó al Hércules ya en pleno ocaso deportivo y su experiencia fue traumática, ya que el equipo acabó descendiendo a Segunda División.

Otro grande que pasó por el arco herculano con mucho más éxito fue el argentino Miguel Ángel ‘Pepé’ Santoro.

Mundialista con su país en Alemania 1974, el argentino permaneció tres temporadas en Alicante, contribuyendo de forma directa a formar parte del mejor Hércules de siempre.

Antes de su llegada, otro sudamericano había dejado su huella en el club para siempre.

Fue el paraguayo Humberto Núñez, que defendió el arco herculano durante una década (1969-78). El ‘Nene’ llegó con el equipo en Tercera División y lo dejó en Primera, protagonizando varias estampas que han quedado en la historia del club, como sus dos salidas de rodillas de El Sadar tras sendos ascensos.

Tras colgar los guantes, Humberto, que protagonizó mil y una anécdotas en la entidad, pasó a formar parte del cuerpo técnico como entrenador de porteros y llegó a ser primer entrenador de forma interina en numerosas ocasiones.