Torrecilla: "Podemos conseguir el objetivo por nuestros méritos y en el campo"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, aseguró este jueves, en rueda de prensa, que su equipo aún puede lograr el objetivo del ascenso por sus "méritos y en el campo", en referencia a la posible fusión con el Intercity que está estudiando la entidad herculana, lo que le permitiría jugar el próximo curso en Primera Federación.

El preparador extremeño admitió haber hablado de esta posible unión con los capitanes de su equipo, pero indicó que el equipo sólo está centrado en el próximo partido ante el Alzira, informa Efe.

"El tiempo dirá lo que es y lo que no y si llega o no", comentó Torrecilla, quien añadió que le ha pedido a los jugadores "que no hagan caso" de los rumores "porque es una cuestión externa".

"Nosotros, a nuestro trabajo", señaló el técnico, que a nivel individual sí valoró que para el Hércules "sería importante" estar en Primera Federación, si bien precisó que eso es algo que debe valorar la afición, a la que calificó como el "corazón" del equipo.

Torrecilla recordó que ya vivió una situación similar cuando fue jugador del Ciudad de Murcia y el Granada 74 compró su plaza en el fútbol profesional.

"Nos fuimos casi todos los jugadores y se hizo una plantilla muy buena", recordó el extremeño, quien insistió en "quitar hierro" a la posible fusión para centrarse en el partido.

"Otra cosa es que estuviéramos como el año pasado o en mitad de la tabla, pero estamos inmersos en todo y podemos ascender por nuestros méritos", reiteró el entrenador.

En cuanto a la mala dinámica del Hércules, que suma seis jornadas sin ganar, el entrenador indicó que sus jugadores tienen "miedo a fallar" como consecuencia del "runrún"que hay en el campo por la mala dinámica y no desveló si se plantea cambiar el sistema de juego.

Torrecilla espera un Alzira muy motivado "porque para todos los equipos de la Comunitat Valenciana cuando va el Hércules es el partido del año".

"Ellos tienen jugadores de calidad y hay que hacerles el partido incómodo. Tienen necesidad de ganar y hay que aprovechar sus nervios", dijo.

El Intercity confirma las negociaciones

La posible fusión entre el Intercity y el Hércules promete un largo culebrón con subidas y bajadas hasta verano. Desde que saltara la noticia hace dos días del acercamiento entre los clubes y el sondeo de los blanquiazules con la intención de absorber al primer club español que cotiza en bolsa, las acciones de este se dispararon hasta subir un 22 %, pero la confirmación de las negociaciones ha hecho que terminen la jornada en negativo.

La inestable situación también ha llegado a los valores, que han descendido un 2,85 % rápidamente en las últimas horas una vez que el Intercity ha comunicado que están negociando, según datos de BME Growth, el mercado orientado a empresas de reducida capitalización.