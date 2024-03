Torrecilla dice basta tras los últimos arbitrajes y pide respeto para un club histórico como el Hércules

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, ha cargado este viernes contra los últimos arbitrajes que ha sufrido su equipo, en plena caída clasificatoria, ya que en su opinión han evitado sumar “seis o siete puntos más”.

El técnico decidió romper su silencio habitual sobre los árbitros para denunciar una serie de errores clamorosos en el último tramo de la competición, justo en el momento en el que el Hércules ha quedado descabalgado de la primera plaza, situada ya a siete puntos de distancia.

“No es una excusa. Hablo ahora porque tengo datos e imágenes”, explicó el extremeño, cuyas quejas tienen un denominador común: los goles anulados por fuera de juego. “No es uno ni dos”, insistió el preparador herculano, que fue enumerando una por una las acciones polémicas impidieron a su equipo marcar, o por lo menos intentarlo, en los partidos ante Cerdanyola, Penya Independent, Europa y Formentera.

[Un himno épico y de consenso para unir a los aficionados]

“Basta ya. Igual que se queja el Madrid, nos quejamos, que también somos un grande de la categoría”, sentenció el extremeño, quien reiteró que los errores de los árbitros han costado “puntos”. “Estoy muy cabreado y hay que quejarse”, expresó Torrecilla, quien incidió en que la diferencia entre el Hércules de la primera vuelta y el actual está “en los errores y en las cosas que te quitan”.

“Y si te las quitan, hay que protestar. No tratan a un histórico del fútbol español como Dios manda. No pido que me trates mejor, pero no me quites lo que tengo”, aseguró el técnico, quien pidió al estamento arbitral “respeto”. “Si hubiera VAR, el Hércules contaría con varios goles y puntos más”, afirmó. “Yo en el vestuario no hablo de los árbitros, pero esto es una realidad y hay que decirlo. Como hacen los mejores equipos del mundo”, finalizó.

No queremos salir beneficiados por el colegio arbitral, pero tampoco queremos que nadie perjudique nuestro trabajo.



Somos un club con más de cien años de historia y merecemos el mismo respeto y la misma arbitrariedad que el resto de equipos de nuestra categoría. pic.twitter.com/8XE4dvDnWr — Hércules CF 💙🤍💯 (@cfhercules) March 8, 2024

Camino de la promoción

El entrenador del Hércules desveló que ha trabajado durante la semana el aspecto mental con sus jugadores para que no les pese en el ánimo el nuevo escenario competitivo, si bien mantiene la esperanza de que la pelea por el liderato no es un capítulo cerrado para su equipo.

“Una liga de tres puntos siempre te da la posibilidad de alcanzar a cualquiera. Tenemos que centrarnos sólo en el Valencia Mestalla y cuando queden cuatro partidos veremos dónde estamos y qué situación nos toca”, reflexionó. Torrecilla recordó que nunca marcó como único objetivo la primera plaza, “sino ascender.

“No quise cargar de presión al equipo. Todos sabemos que por la vía rápida es mejor, porque te quitas cuatro partidos, pero otros equipos históricos han ascendido por el otro camino”, señaló en referencia al Recreativo de Huelva.

El extremeño, por último, avisó de que la clave para derrotar al filial del Valencia este domingo en el Rico Pérez es lograr que se sienta incómodo, tal y como ya consiguió en el partido de la primera vuelta, uno de los más completos del curso para el conjunto herculano.