Detienen a Josan, capitán y pregonero de Elche, por una denuncia de maltrato que retiran horas después

El jugador, capitán y emblema del Elche CF Josan Ferrández ha sido detenido tras una denuncia por presuntos malos tratos que habría sido retirada horas después.

El futbolista, quien fue pregonero de las fiestas de la ciudad el pasado verano, fue detenido ayer martes sobre las 22:30 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por un presunto caso de violencia de género.

Ante la manifestación de la víctima, los agentes procedieron a la detención del jugador de Crevillente.

El jugador fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia de Género de Orihuela y entre ambos no había denuncias previas.

Ante las informaciones publicadas y adelantadas por Información, el jugador y su pareja han emitido un comunicado en el que se encuentran inmersos en un proceso de divorcio y que "no existe ningún procedimiento judicial abierto que afecte a Josan Ferrández".

"Como ocurre en cualquier proceso de estas características, estamos atravesando momentos que no siempre son sencillos. No obstante, queremos dejar claro que mantenemos el respeto mutuo y nuestra voluntad de afrontar esta situación de la manera más respetuosa posible", ha explicado la pareja.

Su voluntad, han continuado, es " zanjar cualquier tipo de polémica y poder afrontar esta nueva etapa con respeto y normalidad".

Desde el Elche también han informado de que no existe ningún procedimiento judicial abierto contra él por malos tratos ni consta ninguna denuncia en trámite por estos hechos, por lo que el futbolista se encuentra en casa y con normalidad.

El Elche se ve de nuevo señalado por una polémica en relación a acusaciones de violencia de género de uno de sus jugadores después de la ejecución de la clausula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral del delantero Rafa Mir, pactadas previamente con el Sevilla y el propio jugador, tras su condena por agresión sexual el pasado mes de junio.

El delantero fue condenado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a 8,5 años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones durante su etapa como jugador del Valencia.

Josan, emblema del Elche

Esta temporada será la novena temporada de Josan en el club ilicitano, en el que suma 271 partidos entre Segunda B, Segunda y Primera División desde que llegara procedente del Albacete Balompie en campaña 2017-2018.

En estos años se ha convertido en un emblema franjiverde, siendo clave en los ascenso y permanencias del club que han marcado alguno de los años más brillantes del Elche en las últimas décadas.