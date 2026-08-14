El Elche busca un delantero, dos laterales y un portero para cerrar su plantilla

El Elche encara las últimas dos semanas del mercado de fichajes con cuatro posiciones todavía por cubrir. El club ilicitano busca un delantero, un lateral derecho, otro izquierdo y un portero para completar la plantilla que afrontará su segunda temporada consecutiva en Primera División.

Entre las opciones para el ataque está Ezequiel Ponce, cuyo regreso al equipo ilicitano confía en poder cerrar el director general del club, Pedro Schinocca.

Ponce ya vistió la camiseta del Elche durante una temporada y media. Llegó en el mercado de invierno de la campaña 2021-22 y marcó un gol, mientras que en el curso siguiente anotó cuatro antes de ser traspasado al AEK de Atenas.

Schinocca no quiso dar por hecho el acuerdo, aunque reconoció que el argentino es una “opción concreta” que dejó “un gran recuerdo” en el club.

“En caso de que se dé todo bien, con la llegada de Eze Ponce tendríamos una plantilla competitiva y quedaríamos muy conformes”, señaló el dirigente, que también confirmó la búsqueda de dos laterales y un portero.

Sobre Rubén Sánchez, lateral del Espanyol, indicó que es “una posibilidad como tantas otras” y explicó que el club busca jugadores que “quieran venir y que sientan el Elche como el proyecto de su vida”.

Schinocca también habló sobre David Affengruber, al que el Elche ha ofrecido renovar su contrato. El central austríaco, sin embargo, prefiere esperar hasta el final del mercado para decidir. “Contamos con él y es importante para nosotros”, afirmó.

En medio de este trabajo de mercado, el Elche presentó este viernes a sus dos últimos refuerzos argentinos, Abiel Osorio y Facundo Buonanotte.

Osorio, que llega procedente del Banfield y ha firmado por tres temporadas, aseguró que su objetivo es ayudar al equipo con goles y trabajo.

“Vengo a marcar goles y a dar lo máximo de mí”, afirmó el delantero, que se incorporó esta semana después de solucionar los problemas burocráticos con su visado.

El argentino reconoció que la espera le generó incertidumbre, pero destacó el recibimiento que ha tenido en el club y aseguró que está preparado para debutar.

Buonanotte, cedido por una temporada por el Brighton, también se mostró ambicioso durante su presentación. El argentino, que ha hecho la pretemporada con el conjunto inglés y está en condiciones de jugar el lunes ante el Deportivo de La Coruña, aseguró que no dudó cuando conoció el interés del Elche.

“Creo que el equipo está para más que la permanencia”, afirmó el nuevo número diez del conjunto ilicitano.

Buonanotte explicó que las conversaciones con el entrenador, Martín Anselmi, también fueron importantes para decidirse y se definió como un jugador al que le gusta “tener la pelota, dar asistencias y marcar goles”, aunque destacó que también está comprometido en defensa.

Por otra parte, el Elche ha renovado al central Matía Baržić hasta junio de 2030. El club mantiene así su apuesta por el joven defensa croata, que continuará vinculado a la entidad durante las próximas cuatro temporadas.