Abel Osorio se incorpora por fin al Elche y el club busca un delantero más

El Elche crece en la delantera con la llegada de Osorio. El argentino se ha sumado este miércoles a la pretemporada franjiverde después de meses de espera por culpa de un trámite burocrático que se había alargado más de lo previsto y que finalmente ha quedado resuelto con su llegada a la ciudad el pasado martes por la noche.

Firmado en el mercado de invierno, el delantero completó la temporada pasada cedido en Defensa y Justicia y debía haberse incorporado a principios de julio, pero el visado no llegó hasta ahora. "Ya preparado y con muchas ganas de darlo todo por esta camiseta", fueron las primeras palabras del atacante en un vídeo lanzado por el club en sus canales oficiales.

Osorio, de 24 años, se sometió esta misma mañana a las pruebas físicas y médicas de rigor. Pedro Schinocca, director general del club, quiso dejar claro que el jugador no llega fuera de forma, ya que ha seguido durante este tiempo un plan de trabajo diseñado por los preparadores físicos del primer equipo, así que su puesta a punto debería ser cuestión de días y no de semanas.

Con su llegada, Martín Anselmi suma su segundo refuerzo para la delantera, después del ya conocido fichaje de Fer Niño, sin olvidar la sorprendente irrupción del canterano Umaru Kone, máximo realizador de la pretemporada.

Pero el Elche no se conforma y sigue moviendo fichas. Schinocca confirmó que el club espera cerrar en las próximas horas la incorporación de Tiziano Perrotta, joven delantero de Banfield al que la entidad ilicitana lleva tiempo siguiendo de cerca. La operación, eso sí, tiene efecto retardado, ya que el argentino no vestirá de franjiverde esta temporada y seguirá cedido un año más en su país.

El propietario del club, Christian Bragarnik, y su conocimiento del mercado argentino y sudamericano han sido determinantes en la operación, según reconoció el propio Schinocca. "Además de sus condiciones, tiene la ventaja de que está tramitando su pasaporte comunitario y eso lo hace apetecible", explicó el dirigente. "Es un gran jugador y una oportunidad a largo plazo", señaló.

La idea del Elche pasa por traer a Perrotta a España para formalizar el fichaje y los trámites correspondientes, aunque después regrese a Argentina para seguir sumando minutos. "No está firmado, pero esperamos que las negociaciones lleguen a buen puerto", apuntó Schinocca, que además desveló que la entidad se reserva una opción para repescarlo en el mercado de invierno si las circunstancias lo requieren.

El director general no quiso poner número a los fichajes que quedan por cerrar, aunque sí confirmó que sigue habiendo hueco en la lista de objetivos para un delantero más que compita con Fer Niño y Osorio. En cuanto a las salidas, dependerán de quién llegue finalmente, y aseguró que la opinión de Anselmi está siendo tenida muy en cuenta en la planificación de la plantilla. Sobre el rumor de un posible regreso de Héctor Fort, lateral del Barcelona que ya vistió de ilicitano, Schinocca fue tajante y lo calificó como eso, un rumor de mercado.

Fer Niño y Morcillo, presentados





La jornada dejó también las presentaciones oficiales de dos de los tres fichajes del club. Fer Niño, procedente del Burgos, no escondió su ilusión por debutar en Primera. "Es algo que todo el mundo sueña. El Elche es un club histórico, aquí jugó mi padre, que me habló maravillas. No puedes decir que no", comentó.

El andaluz no tiene dudas de la calidad de la plantilla del Elche, incluso de la de los jugadores del filial. "No sé si vamos a sufrir, pero nos vamos a divertir mucho", pronosticó.

Por su parte, Javier Morcillo, que llega procedente del Atlético de Madrid, definió su fichaje como una oportunidad "única" en su corta carrera.

El centrocampista catalán, que ha pasado en apenas dos años de Segunda RFEF a Primera, destacó la calidad de vida que ha encontrado en Elche tras su paso por Barcelona y Madrid, y se mostró convencido del nivel del equipo para lograr la permanencia. Su objetivo personal es sencillo. "Ayudar al equipo, que es lo más importante", sentenció.