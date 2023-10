Un partido para tomar impulso y entusiasmarse

Primera encrucijada para el Elche de la temporada. El partido ante el Tenerife, teórico rival directo, puede permitir al equipo ilicitano engancharse a la pelea por el ascenso o, por el contrario, hundirle en tierra de nadie.

Siete puntos separan a los tinerfeños del Elche, motivo por lo que el entrenador franjiverde, Sebastián Beccacece, no duda en señalar al conjunto insular como el "favorito". Reconoce el rosarino que un triunfo, segundo consecutivo, supondría un "impulso" en la clasificación para su equipo y la oportunidad de "entusiasmarse" con prolongar su escalada.

"El Tenerife es un equipo fuerte de local que ha sacado una buena cantidad de puntos fuera", explica el rosarino, quien recuerda que en la pretemporada ambos conjuntos ya protagonizaron un partido cerrado que se decantó a favor del Elche (1-0).

Beccacece confía en ver la mejor versión local de su equipo, un Elche "competitivo" ante un rival "con mucha verticalidad y velocidad". "Es un equipo muy bien trabajado que nos va a exigir al máximo", añade el argentino, quien alerta a sus jugadores de que deberán estar "finos en la construcción y atentos a posibles pérdidas".

Para este partido (21:00 horas, Martínez Valero), el Elche mantiene las bajas de John y Sergio León, pero recupera a Fidel Chaves, baja en Huesca por precaución."La victoria alimenta todo lo colectivo", argumenta el entrenador, quien señala que su equipo siempre compite a pesar de estar condenado a "reinventarse" desde que arrancó la pretemporada, ya sea por las ventas de última hora o por las bajas que genera la erosión de la competición.

Nuevo escenario

El rosarino agradece la respuesta de los aficionados ilicitanos, que agotaron en pocas horas las entradas para el próximo partido a domicilio en Albacete, y afirma que si la gente está "conectada" con su equipo a pesar de su discreta trayectoria "es porque algo ve". "No estamos así por intensidad, porque iríamos los primeros, ni por posesión o disparos a portería, donde también somos los primeros. El fútbol es concreción", explica el rosarino.

Beccacece, que defiende que su equipo debería tener "cinco puntos más" asegura que no tiene la mejor plantilla de Segunda, ya que recuerda que sólo cuenta "con dos extremos y dos delanteros". "Con lo que tenemos, competimos", apostilla.

"No me quejo, pero tampoco me gusta que se mienta. Cualquier equipo tiene más delanteros o extremos", insiste el entrenador, quien matiza que si el Elche dispone ahora de un poder económico importante es gracias a las ventas de última hora. "Ahora hay una disponibilidad que antes no había", explica el rosarino, quien aún no ha hablado con el club para solicitar refuerzos en el mercado de invierno.

"Tengo 24 jugadores que tienen toda mi atención, cariño y exigencia. Habrá tiempo para hablar de eso", afirma el entrenador, quien ha tenido palabras de elogio hacia el director deportivo, Sergio Mantecón, al que califica como una persona "paciente, coherente y con temple".

En cuanto a si el próximo mes puede marcar el futuro del equipo, el entrenador asegura que la Segunda es "pareja y cambiante", por lo que aconseja centrarse sólo en los puntos en juego ante el Tenerife. "Regularidad, constancia y tenacidad es lo que marca esta división, que se disputa metro a metro y centímetro a centímetro. Tenemos que encontrar lo que buscamos partido a partido", sentencia.

