Mucho dinero y poco tiempo para que el Elche complete su plantilla

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, aboca al Elche a otro cierre de mercado de infarto. El equipo ilicitano, a día y medio del cierre del mercado, dispone de cinco fichas libres en su plantilla, por lo que precisa realizar al menos cuatro fichajes para afrontar con garantías la temporada y no perder a las primeras de cambio el cartel de favorito al ascenso.

Las urgencias comienzan por la delantera, aunque el técnico también reclama un defensa central y un especialista para la banda derecha. El club ilicitano ha vendido durante el mes de agosto a tres de los cuatro delanteros con los que el entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, contaba en su plantilla durante buena parte de la pretemporada.

A la reciente venta al Granada del argentino Lucas Boyé, gran referente del equipo ilicitano, se unen las de Pere Milla, traspasado al Espanyol de Barcelona, y la del también argentino Ezequiel Ponce, que firmó por el AEK de Atenas. Tanto Boyé y Pere Milla llegaron a debutar en el campeonato de esta temporada en Segunda con el Elche y el argentino anotó un gol, de penalti, al Eibar en la segunda jornada.

[El Elche se despide de Lucas Boyé, su gran referente en Primera]

El Elche se ha llenado los bolsillos (unos 13 millones de euros por la suma de todas las operaciones), pero (unos 13 millones de euros por la suma de todas las operaciones) pero se ha vaciado de goles. Entre los tres jugadores marcaron 17 tantos de los 30 que anotó el equipo en la Liga, por lo que la potencia de fuego franjiverde se ha reducido a más de la mitad.

La salida de estos tres jugadores ha dejado al hispano-marroquí Mourad El Ghezouani, jugador que estuvo cedido por el Elche a otros clubes en las últimas tres temporadas, como único delantero puro del equipo. Mourad tenía todos los números para salir de la plantilla si el club no hubiera vendido todo su frente de ataque, pero las circunstancias le han convertido ahora en imprescindible.

Durante la pretemporada, el secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, aseguró que el club no buscaba delanteros porque tenía cubiertos todos los perfiles atacantes, pero menos de un mes después la situación ha dado un giro radical. "De los cuatro delanteros con los que acabamos el pasado año puede que no me quede ninguno", lamentó días atrás Beccacece en alusión a las ventas de sus jugadores y a la no continuidad de Randy Nteka, atacante cedido por el Rayo Vallecano el pasado curso y que era de su agrado.

[El Elche suma dos fichajes para la próxima temporada, el centrocampista Aleix Febas y el central Álex Martín]

Una de las opciones que baraja el Elche desde hace semanas es la del delantero cordobés Sergio León, actualmente en el Valladolid, quien relanzó su carrera profesional en el equipo ilicitano hace siete temporadas tras ser máximo goleador de Segunda.

✅ ¡A por la sesión de jueves! 🫵🏼 pic.twitter.com/828DDyt0Zz — Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf) August 31, 2023

A diferencia de lo sucedido en otros mercados, el Elche tiene dinero para apostar a ganador. El problema ahora es el tiempo, apenas día y medio, y que los recambios de garantías escasean. No será fácil encontrar en unas horas jugadores que generen un impacto similar al Lucas Boyé o Pere Milla, cuyo poder trascendía de lo deportivo.

Sigue los temas que te interesan