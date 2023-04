Tete Morente reconoce que la plantilla del Elche ya piensa en el futuro

Hace tiempo que el vestuario del Elche dejó de manejar la calculadora. El descenso a Segunda se tiene asumido desde hace meses y solo se trata de afrontar el desenlace con la mayor entereza y gallardía. No se quiere bajar de cualquier manera, a pesar de que los puntos, de momento, señalan al Elche actual como uno de los peores equipos de siempre en Primera División a estas alturas de campeonato.

Uno de los pocos jugadores que ha elevado el nivel en pleno naufragio es Tete Morente, quien ha logrado revertir incluso una relación complicada con la hinchada franjiverde, de la que fue blanco de su ira, con minutos de calidad y goles. El gaditano no vende milagros y se limita a garantizar que el Elche "va a dar lo mejor" y a pelear por una permanencia imposible "hasta que los puntos digan lo contrario".

El centrocampista aplaude la llegada al club del argentino Sebastián Beccacece, ya que considera que estos meses que restan de temporada serán vitales para poner los pilares del nuevo Elche. "Nos estamos adaptando a su forma de jugar y estamos contentos con su llegada. No solo nos planteamos que vamos a pelear esta temporada hasta el final, sino también pensamos en la que viene. Estamos haciendo un buen grupo y es un paso adelante hacia el futuro que él ya esté aquí", argumentó el interior del equipo ilicitano.

En opinión de Morente, desde la llegada de Beccacece el Elche ha dado "un paso adelante" en su relación con el balón, si bien admite que los resultados no han acompañado por "detalles". "Tenemos que corregirlos y estar los 90 minutos concentrados para sacar los tres puntos", matizó el andaluz, quien dijo estar plenamente recuperado de las molestias físicas que sufrió en Pamplona.

En cuanto a su futuro, Tete Morente recordó que tiene un año más de contrato con el Elche y descartó que el descenso pueda hacerle cambiar de aires. "Estoy muy contento aquí. La afición siempre ha estado encima de mí, pero para bien. Aquí soy feliz. Y mi familia. Claro que seguiré aquí", asevera el futbolista, quien dijo notar la confianza del entrenador.

"Creo que estoy en mi mejor momento de la temporada y que voy a ir a mejor. Para mí ha sido bastante dura, con los pitos de la afición en un partido, pero siempre me he sentido querido", matiza el gaditano, quien asume que un futbolista siempre tiene que estar preparado ante los cambios. "Cuando hay tantos es que la temporada no ha ido bien, pero el jugador está hecho para asumir responsabilidades, cambiar dinámicas y adaptarse", explica.

Por último, Morente desea repetir este domingo en Montilivi la primera parte del Elche en Pamplona, en su opinión de las mejores de la temporada. "Ellos son un equipo que tiene mucha pelota y que está juntito. Intentaremos que no nos hagan ocasiones y aprovechar nuestras transiciones y el juego de banda", concluye.

