El capitán tiene prisa por cerrar la permanencia del Elche

Gonzalo Verdú no quiere euforias antes de tiempo. El capitán del Elche admite la buena situación en la que se encuentra su equipo en la tabla, a ocho puntos del descenso a falta de 15 en juego, pero tiene en mente el estrés del pasado curso por lo que aboga por cerrar cuanto antes la salvación para evitar sorpresas.

"Ante el Betis dimos un paso importantísimo, pero no se ha conseguido nada", ha afirmado el cartagenero, quien confía en dar el golpe definitivo el próximo 1 de mayo ante el Osasuna en un Martínez Valero lleno.

"El objetivo es ganar a Osasuna para asegurar la salvación y poder disfrutar de lo que nos quede", repite el capitán, quien solo piensa celebrar la permanencia "cuando esté conseguida matemáticamente". Y es que en los finales de Liga todo de aprieta y cualquier despiste se paga, como le sucedió al Huesca, que se dejó llevar, pese a depender de sí mismo, y luego ya no pudo rectificar, por suerte para el Elche.

"Tenemos la experiencia del año pasado. Y sabemos por dónde no queremos volver a pasar. Queremos llegar a la última jornada con el trabajo hecho", reflexiona Gonzalo Verdú, quien reitera la importancia de sentenciar cuanto antes la salvación para no caer en una mala racha que genere dudas y nervios.

Valentía

Gonzalo Verdú llegó al equipo en Segunda B y desde entonces ha vivido de todo, aunque siempre con un final feliz. Recuerda aquella derrota en Ontinyent que desencadenó una crisis y la llegada de Pacheta como un punto de inflexión, como también lo fue el fichaje del actual entrenador, Francisco. En este sentido, el central señala que la palabra que define al equipo desde la llegada del almeriense es "valentía".

"Nos hemos dejado puntos en algún campo por ser valientes, pero esa valentía nos ha dado mucho más de lo que nos ha quitado", explica el capitán, quien destaca que el entrenador ha sabido transmitir al grupo "una mentalidad ganadora". "Llevamos diez partidos ganados a falta de cinco jornadas en una Liga tan igualada", valora el jugador, quien destaca la unidad y el buen ambiente del vestuario.

El defensa desvela que "forzó para jugar" a pesar de sufrir molestias en el aductor los partidos ante Mallorca y Betis y afirma que, con un año más de contrato, no piensa en otra cosa que "seguir cumpliendo deseos y sueños" en el Elche. "Este año he jugado menos, pero me sigo sintiendo importante dentro y fuera del campo", dice el central.

Gonzalo Verdú no quiso hacer una valoración sobre los audios del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y del jugador del Barcelona, Gerard Piqué. "Es algo que no nos afecta en nada y queremos mantenernos al margen", afirma el cartagenero, quien tuvo palabras cariñosas para Osasuna, club en el que compitió hace varias temporadas.

"Tengo un gran recuerdo de la ciudad y de la gente, es uno de los mejores clubes del panorama nacional", comenta el defensa, quien pronostica que el equipo navarro, pese a tenerlo ya todo hecho esta temporada, no dará facilidades "porque siempre compite y tiene una gran plantilla".

