Gonzalo Verdú: "Me viene bien recordar de dónde vengo para disfrutar del presente"

Pocas veces un brazalete de capitán ha podido caer en mejores manos. Gonzalo Caicedo Verdú (Cartagena, 1988) es la toma de tierra del Elche, el jugador que recuerda con su presencia en el vestuario de dónde viene el club y hacia dónde quiere llegar. El kaiser esculpió su carrera en categorías inferiores hasta explotar definitivamente en el Elche, con el que pasó en tres años de jugar en Ontinyent o Formentera a hacerlo en el Camp Nou. Y lo más sorprendente de todo es que su nivel futbolístico, lejos de achicarse, no para de crecer.

En la víspera de la visita del Real Madrid, Gonzalo Verdú repasa para EL ESPAÑOL su carrera deportiva y habla del cambio experimentado por la entidad desde su llegada.

¿Cómo es posible que, con el nivel que ha demostrado en la élite, tuviera que esperar hasta los 31 años para jugar en Primera?

He estado muchos años en Segunda B, en equipos que aspiraban al ascenso, pero me faltó esa pizca de suerte o que alguien te diera la oportunidad. Yo siempre he tenido claro que quería disfrutar del fútbol profesional. Lo hice joven en el Albacete, en 2010 y en Segunda, pero el equipo bajó y ya fue difícil meter la cabeza.

Le ha costado llegar a la cima. ¿Se disfruta más así de la Primera División?

Sí, muchísimo más. Ya en Segunda disfruté del equipo, de la categoría y de mi rendimiento, pero ahora en Primera todo es especial. Por mi edad, por lo que me ha costado, lo saboreo todo más. Ver este sábado el Martínez Valero lleno, en Primera y ante el Madrid es un sueño hecho realidad.

Usted conoce bien las categorías inferiores, ¿cuántos jugadores con talento están perdidos por Segunda B sin que nadie les dé una oportunidad?

Muchísimos. Hay gente que no ha podido tener esa oportunidad de demostrar que pueden valer para el fútbol profesional. Por suerte yo he podido quitarme esa espina.

Ha sorprendido a todos por su nivel futbolístico. Es titular indiscutible en un equipo de Primera, categoría que no conocía. ¿Usted también está sorprendido de su rendimiento?

Nunca me había medido a jugadores de este nivel, por lo que no sabes de lo que eres capaz. Los ves en la tele y te imponen respeto. ¿Será capaz de frenarlos? Pero siempre confié en mis posibilidades.

El Elche ha crecido exponencialmente en apenas cuatro años, tanto que este sábado recibe al Madrid con la aspiración de puntuar. ¿Se acuerda aún del barro que tocó tragar en Peralada, Ontinyent o Formentera?

Esa foto hay que tenerla reciente siempre. Para saber dónde queremos ir solo hay que echar la vista atrás. Hay equipos que estaban con nosotros en Segunda B y que no han podido salir del pozo. Hay que valorar mucho lo que ha costado llegar aquí. Casi toda mi carrera ha sido en campos Segunda B y me viene bien no olvidarlo, así disfruto mucho más del presente porque sé lo que me ha costado.

A excepción del primer año, cada temporada le han traído competencia, pero Gonzalo Verdú sigue jugando siempre.

Es normal reforzarse cuando das el salto a otra categoría. A mí me viene bien y me siento muy afortunado de contar con esa competencia. Por ejemplo, este año han venido Roco, que es internacional con Chile, y Bigas, que lleva muchos años en Primera. Me siento afortunado por estar con ellos y me viene bien para subir el nivel. Ellos tienen una experiencia que yo no tengo y el beneficiado, al final, es el equipo.

Una curiosidad, ¿se puede disfrutar del fútbol cuando se tienen enfrente a atacantes como los del Real Madrid, capaces de dejar en evidencia a cualquier defensor, o se pasa un mal rato?

Hay que aprender a disfrutar del fútbol aunque sea sufriendo. Al final estás jugando ante los mejores del mundo y hay que disfrutar de eso, porque no sabes nunca si es algo que vas a poder repetir.

¿Cuál es el mayor peligro del Real Madrid?

La asociación entre Benzema, que está en el mejor momento de su carrera, y Vinicius, que ha explotado definitivamente esta temporada. Ellos marcan las diferencias dentro de un equipo en el que cualquier jugador puede resolver un partido porque está formado por los mejores del mundo.

El pasado año rascaron un empate en el Martínez Valero y cayeron en casa del Madrid en el último minuto. ¿Ayudan esos precedentes ante un partido como el de mañana?

Cada partido es una historia, pero es algo en lo que apoyarse. Lo que está claro es que no podemos ir con miedo. Tenemos que hacerlo todo bien y que ellos no tengan su día para tener opciones. Osasuna demostró hace dos días que con trabajo y sacrificio se puede sacar un buen resultado ante ellos.

Su compañero Pastore, fichaje estrella del club, dijo esta semana que el Elche tiene equipo y calidad para hacer más cosas. ¿Está de acuerdo?

Somos conscientes de que la plantilla ha subido el nivel esta temporada y que deberíamos tener más puntos. La situación no es la idónea, pero cualquier partido es bueno para cambiar la racha. Ahora viene el Madrid y es la ocasión perfecta para cambiar la dinámica.

