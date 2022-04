El Elche busca la tranquilidad de la permanencia ante un Athletic que anhela Europa

El Elche busca tranquilidad y puntuar en su enfrentamiento este domingo al Athletic. Si lo consigue se alejará aún más de un descenso que tiene a seis puntos. Los bilbaínos, en cambio, aspiran a unas plazas europeas que tienen complicadas de alcanzar porque estarían a siete puntos o a cuatro si al final entra el séptimo.

El Elche retoma la competición con la visita a San Mamés con una cómoda renta de seis puntos sobre el descenso. El equipo ilicitano tiene cerca la permanencia, pero no quiere confianzas. Por eso pretende alcanzar cuanto antes el objetivo para ahorrarse un desenlace de la competición tan agónico como el del pasado curso. En él tuvo que esperar hasta el último partido, precisamente ante el Athletic, para certificar la salvación.

El Athletic encara el choque aún decepcionado por los últimos resultados antes del parón, la derrota ante el Betis en el Benito Villamarín y el empate San Mamés frente al Getafe que le impidieron acercarse a la zona a la que quería auparse para terminar de manera notable un curso que, a la espera del final, está siendo bueno tras llegar a la final de la Supercopa y a semifinales en Copa del Rey.

Pero no lograr billete europeo, y, más aún, no conseguir pelearlo hasta el final, ahondaría en la decepción que tiene un amplio sector de la afición rojiblanca por no haber alcanzado la final de Copa y lo que pudiera ser el quinto año seguido sin torneo continental.

La rivalidad

Para intentar evitar esa sensación de vacío, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral ve imprescindible una victoria ante un perfil de equipo que se le ha dado mal últimamente, el de un rival de la parte baja de la tabla que se le ha atragantado durante toda la temporada.

No se le presume, por tanto, fácil el choque a un Athletic que, además, sufrirá las bajas de dos de sus principales baluartes defensivos, el central internacional Íñigo Martínez y el centrocampista Dani García.

El primero no acaba de superar la sobrecarga muscular sufrida el 7 de marzo contra el Levante y el segundo la pubalgia que le ha hecho perderse también los dos últimos encuentros.

A esas ausencias se suma la de Yeray Álvarez, en su caso por sanción por acumulación de amonestaciones. Con lo que la pareja de centrales estará conformada por Daniel Vivian y Unai Núñez o Mikel Balenziaga. Íñigo Lekue, que últimamente ha perdido protagonismo, completa la lista de bajas.

Los disponibles

En cambio, sí están disponibles los jóvenes Oihan Sancet y Nico Williams, ya recuperados de los problemas físicos que les impidieron jugar con la selección sub-21. Aunque solo apunta a titular Sancet en una zona de ataque en la que se le presume acompañado por Alex Berenguer, Iker Muniain e Iñaki Williams.

Unai Simón entre los palos, Óscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales y Unai Vencedor y Mikel Vesga en el doble pivote parecen también con el puesto asegurado en el once.

Las bajas

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, solo tiene para este encuentro las bajas del lateral Antonio Barragán y del centrocampista argentino Javier Pastore. El primero por acumulación de amarillas y el segundo porque cumplirá el tercero de los cuatro encuentros de suspensión con los que fue castigado tras su expulsión ante el Barcelona.

El preparador almeriense podrá contar finalmente con Johan Mojica, indultado esta misma semana por el Comité de Apelación, quien le retiró la tarjeta roja y los dos partidos de suspensión tras comprobar que no había insultado, pese a lo que señaló el acta, al colegiado.

También regresará al equipo el colombiano Helibelton Palacios, baja en los anteriores partidos por una lesión muscular. El portero Edgar Badía y el delantero Guido Carillo, que han sufrido gripe y un golpe en el pómulo, respectivamente, esta semana también se han recuperado.

Francisco no descartó realizar cambios en la alineación con respecto a las últimas jornadas que podrían afectar al chileno Enzo Roco y el colombiano Johan Mojica, quienes se incorporaron al grupo este viernes tras sus compromisos internacionales.

Gonzalo Verdú y el lateral uruguayo Lucas Olaza pueden ser las novedades en una alineación en la que sí estará, salvo sorpresa, Lucas Boyé como referente ofensivo tras haber estrenado recientemente internacionalidad con Argentina.

La ficha

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Núñez, Yuri; Berenguer, Vencedor, Vesga, Muniain; Sancet, Iñaki Williams.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Roco o Gonzalo Verdú, Diego González, Olaza o Mojica; Milla, Mascarell, Gumbau, Fidel, Ponce, Lucas Boyé.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Árbitro VAR: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: San Mamés. Hora: 14:00 CET. Puestos: Athletic (8º, 41 puntos); Elche (14º, 32 puntos).

La clave: El acierto en ataque de un Athletic al que se le han ido muchos puntos, y ante rivales de la parte baja de la tabla, por su escasa eficacia ante la meta rival.

El dato: El Elche dejó huella en sus dos últimas comparecencias en 'La Catedral', en 2015 logrando su primera y única victoria hasta ahora en Bilbao y en 2021, a pesar de perder, siendo el último rival de los leones antes del cese de Gaizka Garitano.

Las frases

Marcelino: "El equipo está bien de juego, pero el Elche es un equipo intenso, atrevido, dinámico y vertical".

Francisco: "Nos va a tocar sufrir las oleadas del Athletic, pero tendremos nuestros momentos y hay que saber aprovecharlos".

El ambiente: La afición rojiblanca está un tanto decepcionada con su equipo tras la derrota en Mestalla que le impidió llegar a una nueva final de Copa y después de que en las dos últimas jornadas solo sumase un punto cuando debía recortar con los equipos que tiene por delante para pelear por las plazas europeas.

