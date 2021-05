La permanencia y el título se citan en el Martínez Valero

Más difícil todavía para el Elche, al que este sábado (16:15 horas) rinde visita el Atlético de Madrid, líder de la competición. El conjunto ilicitano, que cayó de nuevo a zona de descenso esta semana, necesita puntuar ante el grupo madrileño para no descolgarse de la zona de permanencia, de la que de momento solo le separa un punto. No parece un mal momento para recibir al líder, que comienza a evidenciar síntomas de flaqueza, como lo demuestra su mala dinámica viajera, ya que suma cuatro desplazamientos sin ganar.

El técnico del Elche, Fran Escribá, admite que un punto sería oro, aunque asegura que no lo firma de antemano. “Los grandes pierden pocos partidos. Solo les ganas uno de cada diez, pero tenemos la ilusión de que sea en este partido”, señala el entrenador, quien añade que para abatir al líder bastará con defender bien. “Tenemos que mirar su portería”, apostilla.

El Elche no podrá contar para este partido con el colombiano Johan Mojica, quien será baja para varias semanas por una lesión muscular. Su puesto en el lateral izquierdo lo ocupará Josema. Las buenas noticias son los regresos de Pere Milla, Emiliano Rigoni y Gonzalo Verdú, además de Guido Carrillo, ya recuperado de una lesión muscular que le tuvo fuera del equipo durante varias jornadas.

De todos ellos solo Gonzalo Verdú tiene asegurado el regreso a la alineación, mientras Piatti, que se enfrenta al entrenador que le hizo debutar como profesional, y Pere Milla optarán a la plaza de acompañante de Lucas Boye.

Favorito

El Elche no esconde sus cartas ante un rival superior y al que Escribá ve como “el máximo favorito al título”. “Otros equipos tienen jugadores diferenciales, pero el equipo que más me gusta es el Atlético”, afirma el valenciano, quien reitera que las opciones de su equipo no pueden pasar “por un intercambio de golpes”, sino por “ser un bloque y estar todos juntos defendiendo”.

Escribá se agarra al buen partido de su equipo ante el Real Madrid, ante el que cayó en el descuento, a la victoria ante el Sevilla o la buena imagen ante el Barcelona, donde solo el mejor Leo Messi pudo desnivelar la contienda, para ilusionarse con un resultado positivo. “Creo que podemos ganarles, pero hay que cometer pocos errores”, sentencia.

El Atlético llega a Elche herido tras la derrota en Bilbao, pero revitalizado por la derrota ante el Barcelona, que vuelve a hacer que dependa solo de sí mismo para levantar el trofeo. Los retornos del capitán Koke Resurrección y de Luis Suárez serán las principales novedades en el equipo de Simeone, que no podrá contar con Lodi por lesión. Joao Félix, según lo visto en el último entrenamiento, empezará el partido en el banquillo.