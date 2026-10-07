El puerto y la ciudad de Alicante lamentan el traslado de The Ocean Race, "una seña de identidad"

El presidente del puerto de Alicante, Luis Rodríguez, ha admitido este miércoles que "no es una buena noticia" el anuncio de que la de enero de 2027 será la última salida de la Vuelta al Mundo a Vela (The Ocean Race) desde los muelles de la ciudad ya que la prueba es "una seña de identidad de los últimos años".



A preguntas de EFE tras presentar los actos conmemorativos del 125 aniversario de la Junta de Obras y Servicios del Puerto, Rodríguez ha señalado que no está al tanto de los pormenores del anuncio de The Ocean Race sobre que las tres salidas que vendrán a continuación de la del 17 de enero de 2027 desde Alicante se trasladen a Oporto (Portugal).



"Llevamos seis salidas y desde el puerto hemos trabajado mucho con The Ocean Race, y no es una buena noticia", ha comentado antes de incidir que "al puerto no le gusta desprenderse de una seña de identidad de los últimos años".



En todo caso, ha apuntado que todo parece indicar que la relación entre la ciudad y la regata continuará en el futuro a partir de "una solución medio temporal para seguir haciendo cosas con The Ocean Race", y ha emplazado a los periodistas a saber cómo se plasma esa colaboración para hacer una valoración más pormenorizada pese a que, ha insistido, el traslado de la salida a Oporto "a priori no es una buena noticia".

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha declarado que está "plenamente convencido de que las negociaciones entre la Generalitat y The Ocean Race llegarán a buen puerto con el objetivo de que Alicante siga teniendo un papel protagonista en la Vuelta al Mundo a Vela más allá de 2027.

"Ahora seguimos volcados de lleno en los preparativos de la salida del próximo 17 de enero para que sea la mejor en la historia de la regata oceánica", ha añadido.

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