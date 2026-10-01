El Eldense hace oficial la compra del club por parte de Leo Messi

Leo Messi, a su paso por Algorfa en 2025, y el autobús del Eldense celebrando su ascenso a Segunda. M. H. Eldense

Un trámite menos para que se consume la gran noticia futbolística del siglo en Elda. El Club Deportivo Eldense ha hecho oficial este jueves la adquisición de la entidad por parte del futbolista argentino Leo Messi, que se convierte así en el nuevo propietario del club azulgrana, actualmente en Segunda División.

La operación, adelantada durante las últimas semanas, supone la entrada del exjugador del Barcelona en el fútbol profesional español como propietario.

El Eldense ha comunicado que la llegada de Messi abre “una nueva e ilusionante etapa” en los más de cien años de historia de la entidad, fundada en 1921. El club señala que el nuevo proyecto tiene una visión a largo plazo y persigue impulsar su desarrollo deportivo, institucional y social.

La operación todavía debe completar su recorrido administrativo. La adquisición se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), en los términos establecidos en la Ley del Deporte. La presencia de Messi como propietario de otro club español, la UE Cornellà, obliga a tener en cuenta la normativa sobre multipropiedad.

Messi adquirió el pasado mes de abril la UE Cornellà, club catalán que actualmente compite en Tercera Federación. La entidad anunció entonces oficialmente la llegada del argentino como propietario, en una operación que supuso su primera entrada directa en la propiedad de un club de fútbol en España.

Con el Eldense, el argentino da ahora un paso más y entra en el fútbol profesional español. El conjunto azulgrana, que la pasada temporada consiguió el ascenso a Segunda, afronta esta nueva etapa con el objetivo expresado por el club de consolidarse y crecer en el fútbol profesional.

La entidad también reivindica en su comunicado sus raíces y su identidad. El Eldense pretende mantener su vínculo con Elda y con una afición que ha acompañado al club durante más de un siglo, al tiempo que busca impulsar su crecimiento deportivo e institucional.

La compra de Messi se produce después de varias semanas de negociaciones con los anteriores propietarios. El acuerdo para la adquisición de las acciones fue conocido públicamente en septiembre y posteriormente se confirmó que la operación quedaba a la espera de completar los trámites legales y de recibir el visto bueno del CSD.

El primer movimiento de la era Messi fue la salida del entrenador, Claudio Barragán, y la llegada de Javi Calleja al banquillo. En los próximos días, según confirman fuentes de la entidad, se conocerá el nombre de la persona que ejercerá el cargo de presidente.

El club afronta así una nueva etapa marcada por la llegada de uno de los futbolistas más reconocidos de la historia, cuya sola presencia concede una repercusión planetaria al equipo y a la ciudad de Elda.