Javi Calleja, primer entrenador de la era Messi en el Eldense

El Deportivo Eldense ya tiene entrenador para su nueva etapa. Javi Calleja será el encargado de ponerse al frente del equipo azulgrana hasta el 30 de junio de 2028 y se convertirá en el primer técnico del proyecto que se prepara en el club tras la compra de la entidad por parte de Lionel Messi, una operación que todavía está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Calleja llega al Eldense después de una trayectoria que le ha llevado por los banquillos de Primera y Segunda División. El técnico madrileño ha dirigido 129 partidos en la máxima categoría, con Villarreal y Deportivo Alavés, y otros 90 en Segunda, al frente de Levante y Oviedo. Su último trabajo en España fue precisamente en el conjunto asturiano, antes de iniciar una etapa en Arabia Saudí como entrenador del Al-Riyadh.

Su elección supone la primera decisión deportiva de la nueva etapa del Eldense, cuya compra ha sido firmada por Messi. El futbolista argentino ha adquirido el 100 % de las acciones del club al grupo colombiano TH Soluciones, aunque la operación todavía debe completar los trámites legales y recibir la autorización del CSD para quedar formalizada.

La llegada de Calleja se produce después de la salida de Claudio Barragán, entrenador que consiguió el ascenso del Eldense a Segunda la pasada primavera. El conjunto azulgrana inició el campeonato con Barragán en el banquillo, pero el técnico dejó el cargo después de las primeras jornadas sin conocer la victoria.

Josep Ferrando asumió entonces de forma interina la dirección del equipo y logró el pasado fin de semana en Gijón la primera victoria del Eldense en lo que va de temporada. El conjunto alicantino se impuso al Sporting y estrenó así su casillero de triunfos antes de la llegada de Calleja.

El perfil del nuevo entrenador encaja con la idea futbolística que el Eldense quiere desarrollar. Sus equipos buscan tener protagonismo con el balón, ser dinámicos y resolutivos en campo contrario y mantener la capacidad para adaptarse a los diferentes momentos de los partidos. La intención pasa por combinar una propuesta ofensiva con la capacidad para competir cuando el encuentro exige otro tipo de fútbol.

En su trayectoria destacan sus dos quintos puestos con el Villarreal, que le permitieron disputar competición europea, además de los 18 partidos que dirigió en la Liga Europa. También logró mantener al Alavés en Primera y llevó al Levante a disputar el 'playoff' de ascenso.

Ahora tendrá el reto de aplicar esa experiencia en un Eldense que afronta una transformación mucho mayor que un simple cambio de entrenador. La llegada de Messi a la propiedad, a falta del último trámite administrativo, abre una nueva etapa para el club de Elda, que acaba de regresar al fútbol profesional.

Este jueves, a las 09:30 horas, tendrá lugar su presentación oficial en el Nuevo Pepico Amat. Será la primera comparecencia de Calleja como entrenador del conjunto azulgrana.