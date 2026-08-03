La provincia de Alicante acogerá el intento de Pogacar por completar el trébol de grandes rondas en La Vuelta

Los millares de aficionados al ciclismo de la provincia de Alicante tendrán el privilegio de ver en directo en acción, el 30 de agosto, a una leyenda viva del deporte mundial. El esloveno Tadej Pogacar, el mejor ciclista del siglo y posiblemente de la historia, ha confirmado que disputará la próxima edición de La Vuelta a España, cuya etapa reina recorrerá buena parte de la provincia de Alicante para culminar en el Alto de Aitana.

La ronda española no es una desconocida para Pogacar. Fue precisamente en La Vuelta de 2019 donde debutó en una gran carrera por etapas, sin más ambición que la de aprender, y aun así ganó tres etapas y acabó tercero en la general, por detrás de su compatriota Primož Roglič y del español Alejandro Valverde.

Pogacar suma cinco Tours de Francia, un Giro de Italia, dos campeonatos del mundo en ruta y cuatro de los cinco Monumentos del ciclismo, esas cinco clásicas de un día que llevan más de un siglo midiendo a los mejores. Solo le falta la París-Roubaix, que se le escapó este mismo año en un mano a mano con Wout van Aert.

La presencia del campeón del mundo en la línea de salida de La Vuelta eclipsa cualquier otro nombre, ya que el campeón esloveno dejó hace tiempo de competir contra rivales de carne y hueso para hacerlo contra el legado de Eddy Merckx y la propia Historia del ciclismo.

La etapa alicantina lo tiene todo para que Pogacar dé uno de sus clásicos recitales ofensivos. La organización ha diseñado el recorrido de Villajoyosa a Aitana con la ambición de que sea la etapa más dura jamás disputada en La Vuelta, con 187,5 kilómetros y 5.200 metros de desnivel positivo.

Javier Guillén, director de Unipublic, explicó en su última visita a Alicante que lo habitual en una jornada de montaña ronda los 3.900 o 4.000 metros, muy por debajo de lo que exigirá esta, un aviso al que Fernando Escartín, director técnico de la prueba, añadió que se abordarán seis puertos de montaña sin un solo metro de descanso entre El Miserat, Tudons y la subida final a la sierra de Aitana.

Casi en casa

Hay un matiz que hace la cita todavía más especial. Pogacar no llega a la provincia como un extraño. Cada diciembre, el UAE Team Emirates instala en Benidorm su primera concentración de pretemporada, y es precisamente por estas carreteras alicantinas por donde el esloveno empieza a poner a punto la forma que luego exhibe durante toda la temporada.

De esos entrenamientos de invierno ha salido, entre otras cosas, su idilio con el Coll de Rates, un puerto que se ha convertido en su terreno de pruebas particular. El pasado diciembre volvió a batir allí su propio récord de Strava, rebajándolo hasta los 11 minutos y 57 segundos.

Ver ahora a ese mismo corredor competir en serio, con el maillot de La Vuelta en juego, por unas carreteras que ya lleva memorizadas de tanto entrenar en ellas, añade una capa de familiaridad a una cita que de por sí ya sería histórica.

La Vuelta ha tardado diez años en devolver Aitana a su recorrido, y lo ha hecho coincidiendo con el 25 aniversario del debut de esta emblemática cima. No hay mejor forma de rendirle tributo a la montaña y a la provincia que con el mejor ciclista del momento en la carrera.