La carretera favorita de Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia, en Alicante: un ascenso de 6,5 km y rampas del 9 %

Cada temporada, cientos de ciclistas llegan a la provincia de Alicante para enfrentarse a uno de los puertos de montaña más emblemáticos del ciclismo internacional. Entre todos ellos el Coll de Rates sobresale por encima del resto, una ascensión que se ha convertido en lugar habitual de entrenamiento para algunos de los mejores corredores del mundo, entre ellos el esloveno Tadej Pogačar, cuatro veces ganador del Tour de Francia.

El líder del UAE Team Emirates volvió a demostrar el pasado verano el idilio que mantiene con esta carretera de la Marina Alta. Durante una jornada de entrenamiento con su equipo pulverizó su propio registro en la subida, completando los 6,42 kilómetros cronometrados en 11 minutos y 57 segundos, según los datos registrados en la plataforma Strava.

El campeón del mundo rebajó en 24 segundos el tiempo que había establecido en diciembre del año anterior y alcanzó una velocidad media superior a los 32 kilómetros por hora, una marca que ningún otro ciclista ha conseguido superar desde que existen registros públicos de este segmento.

El Coll de Rates une los municipios de Parcent y Tàrbena a través de una ascensión de unos 6,5 kilómetros, con una pendiente media del 5,5 % y rampas que alcanzan el 9 %. Su trazado, constante y repleto de curvas de herradura, permite mantener un ritmo elevado y se ha convertido en un excelente banco de pruebas tanto para profesionales como para ciclistas aficionados.

Situado entre la sierra del Carrascar de Parcent y la montaña del Ferrer, el puerto alcanza los 628 metros de altitud y forma parte de la carretera CV-715, uno de los grandes ejes ciclistas del interior de la provincia. Durante el ascenso, el paisaje alterna bancales, almendros y vistas abiertas al Mediterráneo, uno de los principales atractivos de la zona.

La fama del Coll de Rates ha traspasado fronteras y equipos profesionales de toda Europa ya realizan en la Costa Blanca buena parte de sus concentraciones invernales gracias al clima suave y a una red de carreteras que permite entrenar durante prácticamente todo el año.

Antes de los registros del ciclista esloveno, el danés Jonas Vingegaard había firmado una de las referencias más destacadas de la ascensión en 2018, mientras que Peter Oxenberg estableció el mejor tiempo en 2024. La irrupción de Pogačar ha elevado todavía más el prestigio de un puerto que ya era considerado uno de los grandes iconos del cicloturismo nacional.

El creciente atractivo del Coll de Rates también ha multiplicado el número de visitantes. Durante los meses de invierno y primavera es habitual encontrar centenares de ciclistas recorriendo la carretera, una elevada afluencia que ha obligado a las administraciones a estudiar medidas para mejorar la convivencia entre deportistas, conductores y vecinos.

Pese a ello, el puerto mantiene intacta su condición de referencia internacional y para miles de aficionados alcanzar su cima supone emular, aunque sea por unos kilómetros, a los grandes campeones del ciclismo mundial que han convertido esta carretera alicantina en uno de sus escenarios habituales de entrenamiento.