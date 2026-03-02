La Copa San Pedro inaugura una nueva era sin renunciar a su historia

Arranca una nueva era para el torneo de fútbol amateur más antiguo de Europa, la Copa San Pedro. Lo hace con la mirada puesta en el futuro, pero sin renunciar a las raíces que la han convertido en una referencia del deporte base en la provincia de Alicante. Tradición y modernidad, memoria y planificación, barrio, ciudad y pueblo colisionan bajo el lema “renace la Copa, regresa la historia”.

La presentación oficial de la competición, celebrada este lunes en la Villa Universitaria y que ha contado con la presencia de clubes, representantes públicos, empresas y exjugadores y entrenadores de prestigio, como el alicantino Juan Ignacio Martínez, escenificó el inicio de una etapa marcada por la “profesionalización, visibilidad y voluntad de crecimiento sostenido”.

La Copa San Pedro, tras décadas sostenida por el compromiso y el entusiasmo de la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante (AEPDA), entidad liderada por Rafa Rodríguez, da ahora un paso adelante en su estructura de la mano de la academia de fútbol Acatec, que asume la organización con un modelo de gestión más definido, planificación estratégica y una hoja de ruta a medio y largo plazo.

La idea, según han explicado sus dirigentes, no es cambiar la esencia, forjada durante casi ocho décadas, sino reforzarla. Hacer que lo que siempre ha sido grande por sentimiento lo sea también por estructura.

“La Copa San Pedro no es solo un torneo, es tradición, es cantera, es identidad deportiva, pero también es evolución”, afirmó Ángel Linares, CEO de Acatec. Uno de los pilares de esta nueva etapa es la digitalización integral.

La copa estrena web oficial, concebida como centro neurálgico de la información y la gestión. Calendarios, resultados, inscripciones, espacio para clubes y patrocinadores. Todo concentrado en una plataforma que permitirá una comunicación más fluida, constante y transparente durante todo el año, según explicó Eduardo Martínez, responsable de la web. El torneo deja de ser solo un evento estacional para convertirse en un proyecto activo los doce meses.

Generar impacto

La comunicación también cambia de dimensión. Por primera vez se trabajará con una estrategia planificada en tres tiempos: antes, durante y después del campeonato. No se trata únicamente, según explicaron, de contar resultados, sino de generar relato, impacto y retorno para quienes apoyan el torneo. La edición de 2026 se plantea como un punto de inflexión en este sentido.

Otra de las novedades es la apertura del primer concurso público para elegir el cartel oficial, símbolo del torneo décadas atrás. Diseñadores, artistas y estudiantes podrán participar en la construcción de la identidad visual del campeonato. La Copa se abre así a la ciudad y a la provincia, invitando a formar parte de su imagen y su historia.

El mánager general de Acatec, Gaspar Campillo, anunció que la 78 edición volcará sus esfuerzos principalmente en los equipos de la provincia, fase del torneo que desea revitalizar con numerosos incentivos, como una final a partido único o grupos por cercanía.

El nuevo impulso también mira al tejido empresarial. Se presentó un dossier de patrocinio con propuestas de visibilidad claras y medibles, en un intento de consolidar alianzas estratégicas que permitan sostener el crecimiento sin perder el carácter popular que siempre ha definido al torneo.

El cierre del acto dejó una sensación compartida: la Copa San Pedro no empieza de cero. Empieza desde muy atrás. Desde generaciones que jugaron por orgullo, por barrio y por provincia. Hoy cambian el escenario y las herramientas, pero el balón vuelve a rodar con la misma intención de siempre. Y eso, en el fondo, es lo que la mantiene viva.