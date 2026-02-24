San Vicente se convierte en la capital del taekwondo con el Campeonato de España que acoge este fin de semana

San Vicente del Raspeig se convierte en la capital del taekwondo durante este fin de semana con la celebración, por segundo año consecutivo, del Campeonato de España en la modalidad CESA.

Más de 2.000 personas se reunirán en el pabellón polideportivo ‘El Sequet’ los días 28 de febrero y 1 de marzo para presenciar los combates.

Los duelos de la categoría cadete se celebrarán el sábado y el domingo se disputarñan las competiciones junior, en horario de 9 a 18 horas.

Otra novedad es que el Campeonato empleará la nueva reglamentación que estará en vigor en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Además, las clasificaciones serán tenidas en cuenta para el Campeonato de Europa que se realizará en la ciudad alemana de Núremberg y también serán puntuables para el Campeonato del Mundo.

El presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, ha señalado que "tras el éxito de la anterior edición en San Vicente, este año volvemos con el campeonato CESA, el plato fuerte en la modalidad olímpica, y en este caso con los más pequeños, en edades escolares, que competirán en las categorías cadete y junior".

Desde el punto de vista deportivo, Castellanos ha asegurado que el encuentro tiene una especial importancia "porque este fin de semana aquí se van a jugar la plaza muchos participantes que, además, van a competir exactamente de hecho, vamos a tener los mismos tapices que se emplearon en los Juegos de París y material electrónico, lo que lo hace todavía más interesante".

La organización prevé completar el aforo del pabellón ‘El Sequet’ con la presencia de alrededor de 2.000 personas por día. Habrá alrededor de un millar de deportistas, técnicos y árbitros, a los que se sumarán los familiares que acompañarán a los menores y el público.

El alcalde, Pachi Pascual, ha confirmado la intención de y ha remarcado que "se trata de una cita muy importante que forma parte de la estrategia desarrollada desde la concejalía de Deportes para situar San Vicente del Raspeig entre los referentes en destinos de turismo deportivo de la Comunidad Valenciana".

Pascual ha puesto en valor el potencial de un municipio capacidad suficiente, servicios de calidad y una situación privilegiada que nos convierte en un lugar idóneo para competiciones deportivas de este nivel".

Durante la presdentación del evento realizada esta mañana, el regidor ha animado a los sanvicenteros y alicantinos "a en nuestro municipio y a animar a todos los competidores porque, una de las cosas buenas que tiene San Vicente, es su afición y el apoyo al deporte".

Por su parte, e edil de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha sostenido que "cuando apostamos por un evento de este nivel no solo es por lo bonito que es ver la competición, sino en favor de los sectores turístico, comercial y de hostelería".

En el campeonato participarán destacados deportistas sanvicenteros con opciones reales de medalla, entre los que están María Herráiz, Judith Sanchís e Itziar García, esta última nominada como Mejor Deportista, ganadora del Open Internacional de España y del Campeonato de España y bronce en el Campeonato de Europa.