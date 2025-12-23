Un libro para rescatar la memoria del fútbol en la Comunitat Valenciana

Uno de los primeros partidos disputados en Alicante en el campo de la florida

El fútbol también se investiga, se documenta y se escribe. 'Històries de futbol. Cultura de club', presentado este pasado lunes en Alicante, reúne una veintena de textos que miran al pasado de los clubes de la Comunidad Valenciana desde una perspectiva histórica y cultural, apoyados por un valioso material gráfico con fotografías poco conocidas y, en algunos casos, prácticamente inéditas.

El libro nace del trabajo desarrollado durante los dos últimos años en el entorno del magazín digital Foot-ball Club, una iniciativa que reivindica el fútbol como fenómeno social y cultural.

Su coordinador, el historiador alicantino Josep Miquel Garcia Martín, explica que muchas de las investigaciones realizadas hasta ahora tenían entidad propia, aunque no suficiente recorrido individual como para convertirse en libro.

"Habíamos recopilado durante estos dos años estas historias sobre las investigaciones que hacemos, que por sí mismas no daban para una publicación, pero todas juntas forman un buen libro", señala.

El volumen recorre clubes fundamentales de la Comunitat Valenciana, con una presencia destacada del fútbol alicantino. En clave local aparecen el Hércules, el Elche y el Alicante CF, club decano de la provincia y ya desaparecido.

Del conjunto herculano, Garcia Martín aborda uno de los episodios más singulares de su historia: el año en el que dejó de llamarse Hércules para convertirse en Alicante CD.

“No fue solo por culpa del franquismo, como se cree”, apunta el historiador, que ha trabajado incluso con las actas originales de aquellas asambleas. “La cosa no salió muy bien”, añade como adelanto.

Sobre el Elche, el libro recoge curiosidades relacionadas con su escudo fundacional y un texto de Óscar Mora que ensalza la delantera del primer ascenso a Primera División. Del Alicante CF, en cambio, se recuerdan sus inicios en el campo de La Florida, considerado el primer gran estadio de la ciudad.

Pero 'Històries de futbol. Cultura de club' va más allá del sentimiento local. El libro reivindica la importancia de conocer la historia de los rivales como forma de entender el fútbol en su conjunto.

“Está bien conocer historias de tus rivales, no solo de tu equipo. Conocer su pasado te ayuda a entender su presente”, explica Garcia Martín.

En ese contexto, el volumen incluye episodios y curiosidades de clubes como el Castellón, el Valencia, el Levante o el Villarreal.

Uno de esos ejemplos lo aporta el propio coordinador al referirse a la identidad del Castellón.

“Ahora se cumplen 100 años desde que el Castellón viste de negro y blanco. Y eso lo hizo porque antes iba de blanco, como el Valencia, y sus aficionados no querían que fuera así”, detalla.

La obra combina hechos históricos con vivencias personales de los autores, una de sus señas de identidad.

El peso de Josep Miquel Garcia Martí en el proyecto va más allá de la coordinación editorial. Historiador de referencia en el estudio del fútbol valenciano, fue uno de los ideólogos y coordinadores de las actividades del centenario del Hércules, autor de obras fundamentales como El Hércules FC en la Guerra Civil y principal impulsor de la recuperación del escudo actual club, diseño que recuperó la esencia histórica de la entidad blanquiazul desde el respeto a su tradición.

Publicado por la editorial valenciana Ontheroad, de reciente creación y vinculada al proyecto Foot-ball Club (fcmagazin.com), el libro responde a una apuesta clara por la cultura popular, la literatura y el fútbol como espacios de memoria.

La nómina de autores es amplia y diversa. Participan escritores como Rafa Lahuerta, Josep Carles Laínez, Carles Fenollosa o Felip Bens; historiadores como Vicent Baydal y el propio Garcia Martín; periodistas como Enrique Ballester, José Luis García Nieves, Paco Lloret, Óscar Mora y Vicent Chilet; profesores como José Ricardo March y Aureli Sánchez, además de investigadores y eruditos como Josep Lizondo, Miguel Ángel Serer, Conrado Marín o Ximo Alcón.

Entre los contenidos del libro destacan, entre otros, el retrato del Pibe del Castellón firmado por Enrique Ballester; el rescate del Foghetecaz, precursor del Villarreal, a cargo de Aureli Sánchez; el regreso al primer Mestalla de Rafa Lahuerta; una excursión familiar al campo de la Viña narrada por Paco Lloret; el Valencia FC de México contado por Josep Lizondo; o el réquiem por Mestalla que propone Vicent Chilet, convertido en símbolo de un fútbol que se desvanece.

'Històries de futbol. Cultura de club' ya se puede adquirir en librerías alicantinas y tiene un precio de 21,95 euros.