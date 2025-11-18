La Gala del Deporte corona a los remeros Lucía Navarro y Nicolás Iborra como los mejores del año 2024 en Alicante

El alcalde de La Nucia entrega el premio a la remera Lucía Navarro.

La provincia de Alicante ha vuelto a celebrar este lunes por la noche su gran fiesta del deporte, una cita anual imprescindible que, más allá de premiar a los mejores del año, pretende reconocer el esfuerzo, el talento y la dedicación de todos los deportistas, técnicos y clubes del territorio.

En esta XLI edición de los Premios Provinciales del Deporte, los focos apuntaron a un deporte en concreto —el remo— y a dos nombres propios: Lucía Navarro y Nicolás Iborra, remeros de Sant Joan d’Alacant y Alicante, respectivamente, proclamados mejores deportistas de 2024.

Su elección por parte del jurado, formado por periodistas de la AEPDA y miembros de la Diputación, no sorprendió: ambos llegaron a esta gala avalados por sus éxitos nacionales e internacionales y por una temporada sobresaliente.

La gala, celebrada en el ADDA ante más de 500 personas, se ha convertido en un homenaje coral a quienes sostienen día a día el deporte en la provincia desde ámbitos muy distintos.

Allí volvió a brillar Iván José Cano, que ratificó una vez más que el límite es solo una referencia. El atleta alicantino, reciente campeón mundial de salto de longitud, fue distinguido como Mejor Deportista con Diversidad Funcional, un reconocimiento a su trayectoria, pero también a su condición de ejemplo para toda una generación.

El relevo generacional tuvo nombre propio: Mateo Carbonell, joven regatista del Club Náutico de Xàbia, premiado como Deportista Promesa Antonio Cutillas. Su ascenso meteórico confirma que la vela mantiene su papel como uno de los grandes viveros de talento de la provincia.

El Club Náutico de Santa Pola fue reconocido como Mejor Club, un premio que subraya su modelo deportivo, su trabajo con la base y su impacto real en la comunidad local.

En el apartado técnico, el galardón recayó en la alicantina Alejandra Quereda, subcampeona olímpica y actual seleccionadora nacional de gimnasia rítmica. Su distinción como Mejor Técnico/a premia una labor marcada por la excelencia, la sensibilidad y una visión moderna del alto rendimiento.

“Este encuentro es una celebración de valores como el esfuerzo, la superación y el respeto”, ha recordado el diputado de Deportes, Bernabé Cano, que presidió el acto en ausencia del presidente de la Diputación, Toni Pérez. Cano subrayó que estos premios no solo distinguen resultados, sino que reivindican el deporte como herramienta de crecimiento personal y social.

Votación popular

La noche también tuvo espacio para la participación ciudadana. El karateca Aitor Ruiz, de Santa Pola, se impuso en la votación popular abierta a través de la web del evento.

Nicolás Iborra, el deportista del año en la provincia de Alicante.

La velada, conducida por los periodistas Inma Rodríguez y Rafa Sahuquillo, contó con la presencia de representantes institucionales, técnicos, deportistas y clubes de toda la provincia.

En total, se repartieron 36.400 euros en premios —7.260 para los galardones masculino y femenino— en una apuesta de la Diputación por seguir impulsando el deporte como herramienta social y formativa.