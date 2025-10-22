Encuentran muerto en Benidorm a uno de los mayores fans del Manchester City antes del partido contra el Villareal

El aficionado fallecido, Guy Bradshaw, junto al exjugador del Manchester City y leyenda del club Kevin De Bruyne. Facebook

El partido de Champions League entre el Villarreal y el Manchester City, celebrado ayer (0-2), se ha visto ensombrecido por la noticia de la muerte del aficionado Guy Bradshaw en Benidorm justo antes del encuentro.

El seguidor de 35 años, uno de los más queridos por la afición blue, fue encontrado sin vida el martes en el hotel de Benidorm donde se alojaba junto a otros seguidores del conjunto inglés, según ha informado el Manchester Evening News.

El Manchester City ha publicado un comunicado en su cuenta oficial de X lamentando el suceso.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que trágicamente murió en España antes del partido del club contra el Villarreal anoche. Todos en el club envían sus condolencias a su familia, amigos y compañeros aficionados durante este difícil momento", reza el texto.

Por su parte, el Villarreal ha escrito: "Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, y con todos los fans del Manchester City. Descansa en paz".

El hombre había viajado desde Inglaterra a Benidorm para hacer la previa del partido, al igual que hicieron cientos de seguidores del conjunto inglés, y había compartido vídeos en redes sociales disfrutando del desplazamiento.

La noticia de su muerte ha consternado a toda la base social del equipo por tratarse de uno de sus aficionados más fieles y los seguidores, las peñas y organizaciones relacionadas con el club han mostrado sus condolencias con cientos de mensajes en redes sociales.

