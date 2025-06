Franco Tenaglia, afilado y listo para WAR 6 Alicante: "El año que viene voy a estar peleando en la UFC"

La Plaza de Toros de Alicante se convertirá en piedra este sábado, 14 de junio, para recibir a los gladiadores que pelearán en WAR MMA 6, el evento alicantino que vuelve a casa con el cartel más espectacular de Europa, encabezado por la estrella de las artes marciales mixtas Franco Tenaglia.

'El Rey de la Calle' vuelve a estelarizar una velada de WAR, esta vez en su casa, la que considera "la mejor ciudad del mundo". El también campeón del mundo de BKFC, la compañía de boxeo sin guantes de Conor McGregor, está más afilado que nunca para su nuevo reto.

Con semblante serio, el argentino practica combinaciones de boxeo en el Climent Club, siguiendo fielmente los segundos entre series. "¿Se ha acabado el tiempo, no? Sí, perdona que no he avisado", preguntaba a un miembro de su equipo tras contar en su cabeza los segundos con precisión suiza.

Tras quitarse los guantes y haber saltado unos minutos a la comba, atiende a EL ESPAÑOL de Alicante antes de continuar con su preparación para el combate del sábado ante el galés Joseph Hapgood.

"La pelea va a ser rápida, estoy muy preparado y afilado física, mental y espiritualmente. Cada vez voy mejorando y pegando más preciso y más fuerte", señala.

UFC a la vista

El peleador, de 28 años y con un récord de 4 victorias y 2 derrotas como profesional, espera que una nueva victoria sea el principio del sprint definitivo para entrar en la UFC, la compañía más importante del mundo, a la que aspiran varios de sus compañeros en el gimnasio alicantino.

Franco Tenaglia practica combinaciones de boxeo en el Climent Club. Jorge Verdú

"Estoy seguro de que el año que viene voy a estar peleando en la UFC. Estoy totalmente seguro. Este año voy a subir el récord en MMA y voy a finalizar a todos mis oponentes", apunta confiado.

Tenaglia tenía pensado hacer dos peleas con una semana de diferencia: la de WAR y la defensa del título mundial de BKFC el próximo 21 de junio en Texas.

Esta temeridad no se realizará por un problema con la visa de trabajo, como anunció en sus redes sociales, pero él estaba listo para hacer una hazaña pocas veces vista.

"Siempre estoy preparado para cualquier tipo de pelea. Estoy entrenando siempre como si me llamaran en 10 minutos para pelear". Y añade que sus compañeros y entrenadores le apoyaron en su decisión.

Vida en Alicante

Cuestionado sobre cómo afronta la presión y las altas expectativas depositadas sobre él, afirma que vivir en Alicante le hace "desconectar y que mi mente está feliz todos los días, y eso para un peleador es muy importante".

"Ya pasé por el proceso de sufrimiento hace muchos años y ahora me queda disfrutar y recoger por todo lo que trabajé todos estos años", recuerda.

Tenaglia con su perro en Playa de San Juan. El rey de la calle/Youtube

En sus redes sociales es habitual verle en la playa con su perro, alejándose del potente ruido mediático que le persigue como uno de los peleadores más seguidos de España.

"Me gusta ir a calas y playas para estar solo. Me gusta estar solo porque conozco a mucha gente y la gente es muy apegada, tengo demasiada batería social", sostiene. "En Alicante puedo desconectar, tengo buen clima, buena gente, comida, naturaleza..."

"¿Cómo voy a sentir presión si estoy haciendo lo que amo desde que me levanto hasta que me voy a dormir?", reflexiona Tenaglia antes de desaparecer por las escaleras del gimnasio para continuar con su eterno entrenamiento.