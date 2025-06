Dani Richardson, la joya alicantina de las MMA: "Querer ser campeón era de locos hasta que Topuria nos dio esperanza"

Daniel Richardson, 'el Favorito', no está entre los peleadores más mediáticos del Climent Club, el gimnasio alicantino donde se forjó Ilia Topuria, pero es una de sus joyas más preciadas.

El joven peleador, de 24 años, llega a WAR 6 tras un debut profesional en el que no hizo más que reafirmar las grandes esperanzas depositadas sobre él, con una victoria clara por decisión unánime.

Tras triunfar en Cartagena, afronta la semana de pelea antes del evento de este sábado en la Plaza de Toros de Alicante con decisión y confianza, un sello de identidad de todos los prospectos del gimnasio de los hermanos Climent.

Nació en Londres, pero es un alicantino más. "Soy de Londres, pero me he criado entre Torrevieja y Alicante, y mi novia y todos mis amigos son de aquí", explica.

Cuestionado sobre la posible presión extra que supondrá tener a su gente en las gradas en su pelea contra Maciej Łapka en peso pluma este fin de semana, 'el Favorito' lo tiene claro.

"A mí me gusta que estén, porque al final son los que vienen conmigo a la guerra, están ahí para apoyarme, gane o pierda. Tampoco pienso perder, así que la presión no la siento. No tengo presión, es algo imaginario", asegura.

"Para mí es un honor pelear en Alicante, porque estamos en casa y la Plaza de Toros es un sitio espectacular al aire libre, con mucha historia y donde se siente el calor de la gente", apunta.

Así lo demostró el año pasado en el mismo escenario, en WAR 2, cuando frente a su ciudad dio una exhibición de artes marciales mixtas que acabó con victoria por sumisión.

"Dar show"

En esta ocasión, Richardson promete "dar show y no llegar a los puntos. Siento que en el primer o segundo asalto lo noqueo, ya sea por rodilla, pie o mano".

Se define a sí mismo como un peleador "con un estilo de pelea muy dinámico y con muchísimos recursos", cualidades que ha pulido en un gimnasio donde se concentran las mayores promesas no solo de España, sino de Europa.

Evolución de las MMA

El Climent Club cuenta con una plantilla de lujo que, como si de un equipo de fútbol se tratara, alineará a sus mejores promesas en WAR 6.

Richardson llegó al gimnasio en 2019, cuando las MMA en España aún estaban por despegar y el nombre de Ilia Topuria solo era reconocible para los verdaderos fanáticos de los deportes de combate.

En estos seis años ha visto cómo el país se ha revolucionado y las MMA han experimentado un ascenso inimaginable gracias a los éxitos de 'El Matador'.

"Cuando llegué, simplemente éramos Ilia y Alek Topuria, Pepe Torres, Manguelo, Lewis y alguno más. Ahora vemos el triple de gente entrenando. Estamos todos súper contentos", sostiene.

Futuro

En cuanto a su futuro, espera que los próximos dos o tres años sean claves para su carrera, "llegando a 9 o 10 peleas invicto y tocando la puerta de grandes ligas".

Su sueño es compartido por cualquier peleador: "Ser campeón de la UFC". Estas palabras parecían casi un delirio de grandeza no hace tanto tiempo.

Esto fue así hasta que Ilia dio licencia para soñar a cualquier luchador entregado, más aún para quien se deja la piel donde hasta hace un año lo hacía 'El Matador'.

"Creo que volveremos a ver a algún campeón de la UFC de Alicante, seguro. Querer ser campeón era de locos hasta que Ilia Topuria nos dio esperanza", razona.

Sin embargo, antes de terminar la entrevista a las puertas del gimnasio, vuelve al presente y agrega que "a día de hoy ya estoy viviendo mi sueño. Hoy estoy donde no estaba hace un año ni dos, y seguro que dentro de otro estaré donde quiero estar".