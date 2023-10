Triunfo con polémica del Alcoyano y golpe de orgullo del Intercity en Ibiza

Jornada perfecta para los representantes alicantinos en Primera Federación. Brillante triunfo del Intercity en Ibiza (1-3) en un encuentro perfecto del conjunto de Alejandro Sandroni, que parece alejarse definitivamente de la zona de descenso, y victoria agónica del Alcoyano, en el partido 150 de Vicente Parras en su banquillo, salpicada por la polémica extradeportiva.

La victoria del Alcoyano, segunda del curso, rompe una sequía de 10 jornadas sin ganar, pero no saca al equipo blanquiazul, que tiene un partido aplazado, de la zona de descenso. El encuentro, que se decidió gracias a un tanto de Agüero a diez minutos del final, quedó mancillado por los incidentes vividos en el tramo final.

El colegiado del partido se vio obligado a detener el encuentro siete minutos, a escasos segundos del final, ante la denuncia del jugador Yacaoba Dori de insultos racistas por parte de Álvaro Vega, defensa del Alcoyano.

El Hércules recupera su mejor versión ante el filial del Valencia (1-2)

Según refleja el acta elaborada por el colegiado, Ojaos Valera, el jugador del Antequera comunicó al árbitro que el defensa del Alcoyano se había dirigido a él en los términos negro, me cago en tu puta madre". El colegiado añade en la redacción que el futbolista, muy nervioso, también le dijo que le había dicho mono" y me cago en tu puta madre". Lo de mono me da igual, pero mi madre está muerta", afirmó un Dori muy nervioso al colegiado, según el acta.

Ojaos Valera aclara en su informe que ninguno de sus ayudantes pudo verificar el testimonio del jugador del Antequera y que, tras siete minutos de parón, el juego pudo reanudarse gracias a la colaboración de los dos equipos y sus cuerpos técnicos, que lograron calmar al jugador.

Una vez acabó el partido, la tensión no disminuyó y se produjo una tángana en la que fueron expulsados Admonio, del Antequera, y Álvaro Vega por enzarzarse con un adversario provocando una confrontación multitudinaria". Estos incidentes lograron oscurecer un triunfo vital para el Alcoyano, que comienza a ver la luz tras un inicio de temporada decepcionante. El equipo de Parras visitará la próxima semana al Castellón, herido por su última derrota.

Triunfo de prestigio

El CF Intercity sigue en línea ascendente y logró en Ibiza una victoria de prestigio, doblegando a uno de los equipos más en forma de la categoría que, además, aspiraba al liderato del grupo. Los goles de Nsué, Aarón Piñán y Álvaro Pérez, de penalti valen su peso en oro y lanzan un mensaje al grupo de que hay que contar con el grupo de Alejandro Sandroni para algo más que pelear por la permanencia.

El primer gol llegó en los inicios del partido, después de un buen arranque, con otro testarazo de Emilio Nsué que superó a toda la defensa contraria y batió a Sequeira. El equipo alicantino aprendió de partidos anteriores y siguió mirando la portería insular hasta que Aarón Piñán, en el minuto 70, culminó en gol una espectacular jugada de Cristo.

Arroyo acortó distancias y llevó la emoción al partido, pero un inocente penalti cometido por Escassi, que atrapó el balón con las manos en el área al pensar que el árbitro había pitado una falta, fue transformado por Álvaro Pérez para sentenciar el partido. La próxima jornada, el Intercity, octavo clasificado, recibirá al Sanluqueño el sábado a las 20:00 horas.

