Una derrota con secuelas deportivas, anímicas y económicas para el Elche

El Elche y su entorno tardarán tiempo en digerir todo lo vivido este viernes en el Martínez Valero. El partido ante el Betis pasará a la historia del club ilicitano como una de esas noches tristes que se recordarán de generación en generación, así como el nombre del colegiado, Iglesias Villanueva, quien ya figura en la galería de villanos de la afición franjiverde.

Tres penaltis, tres expulsiones y una nueva y dolorosa derrota en el descuento ya son demasiado castigo para un equipo que intenta rebelarse con orgullo contra su fatal destino, pero seguramente no será lo peor que deje el partido ante el Betis. El acta del árbitro gallego expone al club y a varios de sus dirigentes, jugadores y técnicos a sanciones ejemplares del Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia tras la redacción del acta, en la que el colegiado gallego reflejó insultos y amenazas.

Según refleja Iglesias Villanueva, una vez acabado el partido el propietario del Elche se dirigió a los vestuarios del árbitro y dijo a los colegiados "no vais a salir de aquí”. También el hombre de confianza de Bragarnik en el club, Pedro Schinocca, quien hace las veces de director general, se dirigió al árbitro con la frase "te estoy grabando hijo de puta", mientras le acercaba su teléfono móvil a la cara, según explica en el acta.

[À Punt rinde homenaje a la legendaria figura de Pedro Ferrándiz]

El director del área deportiva, Sergio Mantecón, también fue identificado por la Policía en el túnel de vestuarios al dirigirse a uno de los árbitros asistentes con los siguientes términos: "sois unos sinvergüenzas, hijos de puta”. Mantecón repitió su insulto, según explica Iglesias Villanueva en el acta, en repetidas ocasiones, por lo que tuvo que ser sujetado por varios efectivos policiales.

También se expone a una sanción dura, de entre dos y cuatro partidos, Pape Cheikh, reciente fichaje del Elche y que aún no ha podido debutar. El hispano senegalés fue expulsado con roja directa por dirigirse al cuarto árbitro, tras la expulsión de Magallán, en los siguientes términos: “qué hijos de puta sois”.

Tras el partido también se vivieron momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos y sus cuerpos técnicos en el túnel de vestuarios. Los franjiverdes reprocharon a los béticos una celebración demasiado entusiasta y provocadora para cómo se había desarrollado el partido.

La derrota ante el Betis también mutila al Elche deportivamente para su visita a Mallorca, ya que el entrenador, Pablo Machín, no podrá contar para la próxima jornada Pape Cheikk, Lisandro Magallán y Enzo Roco, que serán sancionados por su expulsión.

Protesta oficial

El Elche se queja de que dos de los penaltis señalados a Enzo Roco, ambos por mano, llegan en unas acciones muy similares a una que tuvo lugar en el área del Betis en la primera parte con el marcador 2-0 y que no fue penalizada por Iglesias Villanueva. También de que la expulsión por roja directa de Magallán, clave para cambiar el partido por una nueva mano, no impidió una oportunidad manifiesta de gol.

“Con el tema de las manos estamos perdidos. Para mí no son penalti esas manos, pero si pitas una en un área tienes que pitarla en la otra”, clamó Carlos Clerc. También Machín se quejó de los penaltis y, sobre todo, de la expulsión de Magallán. “Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que no es roja”, indicó el técnico, quien no quiso cargar contra el colegiado.

“Dicen que los errores al final se equilibran con los aciertos. Nosotros llevamos en un lado un peso de 50 kilos y en el otro de cinco”, reflexionó el técnico, desconcertado por la influencia negativa que el VAR, decisivo en todas las acciones, tuvo en el partido. “El fútbol está entrando en un camino distinto al que conocíamos, parece otro deporte. Cuantas más personas intervengan es más difícil ponerse de acuerdo”, argumentó con amargura.

Cansado de decisiones polémicas siempre en su contra, el club ilicitano utilizó sus redes sociales para protestar. Nada más acabar el partido, el Elche publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “queremos ser tratados con igualdad y con respeto”. “Ni más ni menos que al resto. Somos un club histórico y centenario. Es lo mínimo que merecemos”, añadió.

