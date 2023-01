La regata en puerto de Alicante inaugura este domingo una vuelta al mundo apasionante

La regata In Port (costera) de Alicante, que comenzará este domingo a las 14:00 horas para los monocascos VO65 y a las 15:30 para los IMOCA 60 (monocascos con 'foils'/alerones) marcará el inicio de la 14ª The Ocean Race 2023 -Vuelta al Mundo por etapas-, que tendrá su salida de la capital alicantina el próximo 15 de enero.

Cinco años y tres meses después de la etapa In Port de la edición 2017-2018, celebrada el 14 de octubre de 2017, la Vuelta al Mundo se pone de nuevo en marcha. La prueba de mañana será el prólogo de un recorrido de 31.361 millas náuticas (58.112 km) en siete etapas, con final en Génova (Italia) el 1 de julio.

En esta edición, los VO65 (de 22,30 metros de eslora) partirán también de Alicante el día 15, pero competirán en un nuevo trofeo dentro de The Ocean Race llamado The Ocean Race VO65 Sprint Cup.

El nuevo trofeo ha sido creado especialmente para equipos VO65 y se otorgará al que acumule la mejor puntuación en las tres etapas en las que competirán: la primera entre Alicante-Cabo Verde, la sexta entre Aarhus (Dinamarca)-La Haya (Países Bajos) y séptima entre La Haya-Génova (Italia). Su recorrido total será de 4.855 millas náuticas (8.996 km).

Esta misma mañana se ha procedido a la inauguración del llamado Ocean Race Park, el 'village' del evento situado en el muelle de Levante del puerto de Alicante, con una superficie de 55.000 metros cuadrados centrado en los muelles 10, 12 y 14, donde habrá un espacio para conciertos y desde hoy hasta el 15 de enero se celebrarán todas las actividades lúdicas y festivas desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

Once embarcaciones de nueve naciones, cinco de la clase IMOCA con 'foils' (alerones) y seis VO65 estarán en la salida de la regata In Port Race, aunque en esta edición no habrá un equipo español como en las anteriores.

En los IMOCA (de 18;30 metros de eslora) estarán: el '11th Hour Racing' estadounidense el mando de Charlie Enright, el 'Team Malizia' alemán con Boris Herrmann como patrón, el 'Guyot Environment' franco-alemán, patroneado por Benjamín Dutreux y con la campeona olímpica y mundial Támara Echegoyen como jefe de guardia; el 'Biotherm Racing' francés de Paul Meilhat y el 'Holcim-PRB' suizo al mando del francés Kevin Escoffier.

Por parte de los VO65 (de 20,30 metros) lo harán: el 'Austria Ocean Race-Génova' con el holandés Gerwin Jansen como patrón; el 'Team Jajo' holandés con Jefner Van Beck y el canario Simbad Quiroga como jefe de guardia; el 'Ambersail-Team Baltic' lituano al mando de Rokas Milevicius; el 'Wind Wisper Racing' polaco con el español Pablo Arrarte como patrón y al que acompañarán los españoles Willy Altadill y Antonio 'Ñeti'Cuervas Mons.

Además, el 'Mirpuri Fondation portugués, con Antonio Fontes al mando y el lanzaroteño Carlos Hernández como jefe de guardia y el 'Viva México' patroneado por el mexicano Erik Brockmann y con Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro como segundo patrón y su hijo Carlos, de 18 años, además del vigués Jaime Arbones en la tripulación.

En los barcos de la clase IMOCA el numero de tripulantes será de cuatro (1 femenino). En los VO65 el número será de diez (3 femeninos) y 3 menores de 30 años. En ambas clase habrá un OBR (tripulante de comunicación) a bordo y que no puede intervenir en las tareas de la tripulación.

La regata In Port de Alicante será la primera de las siete de que consta edición y es un recorrido de una hora (aproximadamente) barlovento-sotavento (entre boyas), frente a la playa del Postiguet y que tendrá su salida junto al muelle 12 del Puerto.

El campo de regatas se definirá en función de la dirección del viento pudiendo ser el primer tramo en ceñida (contra el viento) o en empopada (a favor).

Para mañana, a la hora del inicio, se espera una temperatura de 12ºC, viendo de componente Suroeste-Sur de 6-7 nudos de intensidad, cielo cubierto y 59% de humedad.

Todas las Regatas en puerto: Alicante (8 de enero), Ciudad del Cabo (24 de febrero); Itajaí 21 April), Newport (29 de mayo), Aarhus (4 de junio), La Haya (13/14 de junio) y Génova (1 de julio).

