Manu Herrera (Intercity): “La imbatibilidad no te da nada, pero debes revalidarla cada semana”

A sus 40 años, Manu Herrera (Madrid, 1981) es una de las claves que explican la solidez del Intercity, equipo que lidera el grupo V de Segunda RFEF tras sumar 20 partidos consecutivos sin perder y haber dejado su portería a cero en 16 de los 23 disputados. El guardameta, que tiene tres temporadas de experiencia en Primera y otros tantos ascensos en la mochila, asegura que la ilusión en el motor que le lleva a seguir entrenando como si fuera un juvenil y garantiza que siente la misma motivación por jugar en un estadio de élite que en cualquiera de los polideportivos con césped sintético que se ha encontrado en las últimas temporadas. “Sería una alegría enorme contribuir a que el club siga creciendo”, asegura.

Veinte partidos sin perder en un grupo que presume de su igualdad. ¿Cómo se puede explicar?

Estamos en buena racha. Una cifra así es algo que cuesta conseguir en cualquier categoría, pero no deja de ser una estadística. En realidad no te da nada. Cada semana hay que revalidarla. Tenemos competidores duros y eso nos hace estar alerta.

En otro contexto, una dinámica positiva de este calibre equivaldría a tener medio campeonato en el bolsillo, pero aquí las diferencias son mínimas.

Es que este grupo es muy fuerte, con equipos que lo normal es que estuvieran dos o tres categorías por encima de esta división. Hay al menos siete candidatos al ascenso.

Cuando se habla de solidez defensiva se mira al portero y a su defensa, pero en el caso del Intercity es obligatorio ampliar el foco.

Es que esto es un deporte de conjunto. Cuando un equipo encaja poco es mérito de todos, como también hay que repartir la culpa si el portero recibe muchos tantos. No somos una excepción. Defendemos unidos, con las líneas muy juntas y somos eficaces en las áreas. Esa es la clave.

¿Cree que el campeonato se resolverá por foto finish o confía en la escapada del Intercity?

Queremos llegar con opciones al final. La primera plaza da este año un premio gordo, porque te evitas el playoff, pero estamos preparados para todo. Tenemos un buen recuerdo del playoff, pero si podemos evitarlo, mejor.

¿Demasiado estrés?

Sí. Son partidos diferentes. En la Liga vas sumando hacia un objetivo, pero en los playoff están expuestos a accidentes sin capacidad de reacción. No son, en realidad, la consecuencia de una Liga.

Manu Herrera, en imagen de archivo.

¿De dónde saca la motivación para seguir en activo?

Yo disfruto de lo que hago. Me encanta la profesión que tengo y me siento un privilegiado. Peleo y lucho cada semana por llegar el domingo y hacer lo que más me gusta. Tengo la ilusión intacta. Diría estoy disfrutando de mi profesión casi más que antes porque sé que tiene un final. Antes o después, todos nos acabamos retirando.

Logró un ascenso a Primera y ha jugado decenas de partidos en los mejores estadios de España. ¿No se siente fuera de lugar en ciertos escenarios de la categoría?

No. Son retos diferentes. Jugar todos los domingos ante 10.000 espectadores es un reto. Pero la vida es superar pruebas. Para mí, preparar un partido cada semana es un privilegio y me da igual si es un campo de hierba artificial, de césped natural o de arena.

La Nucía, Hércules, Murcia, Eldense… ¿Cuál cree que será el gran rival a batir del Intercity?

Todos. Y además añadiría al Alzira. Parece que no, pero queda mucho y pasarán aún cosas. Tenemos el máximo respeto por todos los rivales porque, además, todos los de arriba están haciendo méritos para optar al campeonato.

Ya es su segundo año en la entidad. ¿Cómo se ha adaptado a un club nuevo en el que está casi todo por hacer?

Muy a gusto. Aposté por el Intercity porque era un proyecto nuevo y vi gente con ganas de crecer. Llegué en Tercera para poner mi granito de arena. Sería una alegría enorme contribuir a que el club siga creciendo y pueda mejorar en el día a día.

Con 40 años cumplidos, y ya sin los reflejos de un chaval, ¿en qué se puede mejorar aún en el día a día?

En la toma de decisiones. El fútbol no es más que una sucesión de toma de decisiones que si son acertadas ayudan a tu equipo. También se gana en experiencia, tranquilidad, pero eso no quita que tengas que estar bien físicamente y con ilusión y motivación. El otro día, en Mancha Real, tuve que pegarme un sprint de 40 metros que si no estás bien no lo haces. Siempre se puede mejorar.

Imagino que también tendrá un ojo de vez en cuando para el Elche, el equipo con el que vivió una de sus mejores etapas. ¿Cómo ve al equipo ilicitano?

Uno no, los dos ojos. Vivo en Elche y lo sigo porque le tengo un cariño especial. Este año están disfrutando de Primera. Tienen un buen equipo. Salvo que pase algo catastrófico ya tienen la permanencia en la mano y me alegro de que la afición y la ciudad puedan disfrutar como merecen de Primera en los últimos meses.

