Ana Torroja conquista Alicante con su mezcla de canciones para "valientes" y la memoria renovada de Mecano

La memoria de Mecano sigue atrayendo al público en España y la abanderada de plaza en plaza es la cantante que también reivindica sus propios éxitos. Ana Torroja llena a su paso por Alicante en el ciclo Noches mágicas dentro de la gira Se ha acabado el show que la llevará por 16 ciudades este verano.

En una calurosa noche, arranca con Se acabó el show, Los amantes y Me colé en una fiesta antes de saludar al público y celebrar "un viaje". Ese recorrido en el que hay muchos nostálgicos y "valientes" para un concierto en el que pide "sentir desde aquí", desde el corazón.

A contratiempo, su primer número 1 en solitario tras la etapa de Mecano, abre el repertorio que cruza décadas con temas que forman parte de la memoria generacional de millones de españoles.

Ana Torroja conoce bien a su público pero se niega a vivir atrapada en la nostalgia y por eso apuesta por los nuevos temas, como La maleta, con los que salpimienta una lista que también recuerda canciones propias como Ya no te quiero con las que marcó su camino sin los hermanos Cano.

La prueba la marcan temas como Sonrisa en la que canta "tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz, yo sé quién soy".

En la primera noche de agosto presenta también las nuevas versiones de temas ya conocidos. Es el caso de Cruz de navajas que reconstruye con una base que se aleja del pop de los 80 y la reivindica con una lenta y poderosa melodía.

Y de aquella canción que empujó a Mecano a ser el primer grupo en vender un millón de discos en España, da el salto de cuatro décadas hasta A veces con la que mantiene esa línea de escribir a lo complicado que es el amor.

Las difíciles relaciones de pareja son la base del repertorio más popular en el grupo madrileño y del que elige canciones como El 7 de septiembre, también actualizada, porque "aunque la historia se acabó, hay llamas que ni con el mar".

La alternancia la aplica a rajatabla en el programa. Problemas de conversación, coescrita con Esteman, es de las canciones que llama "valientes" y al que trae en vídeo para un dueto. Mientras que Hijo de la luna llega en una versión con la que quiere remarcar el tono épico del álbum. Y otro ejemplo de exitosa conexión es su sencillo Corazones, hecho con Miguel Bosé.

"Siempre pensando en el pasado"

Pero las concesiones a la nostalgia no tapan la vuelta a los temas de su último álbum, caso de Rosa del desierto. Tras ella llega su mayor éxito, Duele el amor, cantada a dúo con su guitarra Cedric Huesca.

La vuelta a Descanso dominical la hace con Mujer contra mujer, apoyada solo por el piano y las casi dos mil voces del público entregado al sencillo más internacional de Mecano, el que les dio número uno durante dos meses en Francia.

"Ay qué pesado, siempre pensando en el pasado" le sirve para recordar que "la vida está esperando" y abrir el tercio final del concierto. En él encadena Maquillaje, Las curvas de esa chica con Barco a Venus.

La despedida llega con el popurrí en el que dice recuperar canciones que no cantaba desde hace tiempo como Quédate en Madrid, en el que cambia la capital por Alicante, Sentía y Naturaleza muerta.

La apuesta por las baladas de José María Cano culmina con Aire. Pero son las de Nacho Cano La fuerza del destino y Un año más las que cierran oficialmente el programa.

Pero si ese es el cierre oficial del concierto, en los bises se pone en modo karaoke con No es serio este cementerio, la aclamada por el público Una rosa es una rosa, No hay marcha en Nueva York y, ya acompañada por su banda, Me cuesta tanto olvidarte, el tema más escuchado en Spotify del grupo madrileño.

Entre los asistentes, el portavoz de Compromís Rafa Mas y el ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.