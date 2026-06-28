El Maror Festival hace vibrar a la Vila Joiosa: más de 6.000 personas consagran su tercera edición frente al mar

El público en una de las actuaciones de este sábado en el Maror festival de la Vila Joiosa.

La Vila Joiosa ha vivido un fin de semana inolvidable con la celebración de la tercera edición del Maror Festival. Más de 6.000 personas se dieron cita en este evento que ya se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del verano en la provincia de Alicante.

El festival se ha desarrollado durante dos intensas jornadas en un marco incomparable: el parque de la Antoneta, con el mar Mediterráneo como telón de fondo. Las actuaciones se repartieron en dos escenarios situados junto a la costa.

La actividad en ambas jornadas comenzó a las 19:00 horas y se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El viernes por la noche, el público pudo disfrutar de momentos especiales gracias a las actuaciones de MClan, Sanguijuelas del Guadiana y Carlos Ares.

La primera noche se completó con el talento de Esther, junto a las sesiones de los diyéis Plan B, Andrew y Romàntic Dimoni, que mantuvieron el ritmo hasta el final de la velada,.

El sábado estuvo cargado de una emotividad única. Uno de los conciertos más esperados fue el de La Fúmiga, que eligió el Maror Festival para ofrecer su última actuación en la provincia de Alicante dentro de su gira de despedida, L’Últim Abraç.

La banda valenciana pone fin así a trece años de trayectoria musical, regalando a los asistentes instantes que serán recordados durante mucho tiempo.

No fue la única celebración especial de la noche. El grupo El Diluvi también conmemoró sus quince años de carrera sobre el escenario vilero, en un concierto enmarcado en su exclusiva gira de tan solo quince actuaciones.

El cartel del sábado se cerró con las presentaciones de Cactus, DJ Jajajers, Naina y DJ Las Hienas. También destacó la actuación de Rö, ganadora de La Vila Talent Fest 2026,.

Más allá de la música, el Maror Festival ofrece lo que definen como una experiencia de ocio integral para un público de todas las edades. El recinto contó con un mercado de artesanía y propuestas innovadoras como pinturas con neón y la posibilidad de hacerse tatuajes.

Los escenarios del Maror festival están junto al mar.

La gastronomía fue otro de los puntos fuertes, con una oferta variada que incluyó cocina asiática, parrilla argentina, hamburguesas, cocina griega y perritos calientes de autor, entre otras opciones.

El alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, valora el evento y afirma que estas dos jornadas únicas consolidan al festival como una apuesta firme por la cultura y la lengua en valenciano.

Zaragoza subrayó la calidad del cartel de artistas de este año y el éxito de asistencia, reafirmando el compromiso del consistorio para seguir impulsando este certamen en el futuro.