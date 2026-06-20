Fangoria, Nil Moliner y Nebulossa estarán en las fiestas de este municipio alicantino del 3 al 12 de julio

Con el verano que apenas comienza, los vecinos de Dénia ya tienen la vista puesta en sus días más grandes. Del 3 al 12 de julio, la capital de la Marina Alta se sumergirá en diez días de celebraciones en honor a la Santíssima Sang.

La ciudad apuesta este año por un calendario que equilibra la tradición de los Bous a la Mar con una oferta musical de primer nivel en escenarios como la explanada de Torrecremada y la calle La Via.

Diez días de fiesta con Fangoria, Nil Moliner y Nebulossa

Entre los nombres más destacados del cartel de este año figuran Fangoria, Nil Moliner y Nebulossa, quienes protagonizarán el Festival La Marineta en la explanada de Torrecremada.

La gira musical arrancará el viernes 3 de julio con las actuaciones de Nil Moliner, Mafalda Cardenal y Michenlo. El sábado 4 llegará el turno de uno de los platos fuertes: el concierto de Fangoria y los eurovisivos Nebulossa, acompañados por Sergio Dénia.

La programación musical continuará a lo largo de la semana con tributos a Fito & Fitipaldis, Nino Bravo, La Oreja de Van Gogh y Amaral, además de actuaciones de artistas como Abril y la orquesta Tokyo Band.

Tradición, carrozas y Bous a la Mar

Más allá de los grandes conciertos, la Festa Major mantiene sus pilares tradicionales. El desfile de carrozas y comparsas, declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial, tendrá lugar el sábado 11 de julio por el centro de la ciudad.

Los Bous a la Mar se celebrarán diariamente en el recinto taurino de la zona portuaria, una de las señas de identidad de estas fiestas. Tampoco faltarán actos señalados como el Día del Fallero el 7 de julio o la procesión de la Santíssima Sang el día 8.

A continuación, detallamos las fechas y horarios de los actos más destacados de las fiestas de Dénia 2026:

Viernes, 3 de julio

21:30 horas: concierto de Mafalda Cardenal.

23:00 horas: concierto de Nil Moliner.

01:00 horas: actuación del diyéi Michenlo.

Sábado, 4 de julio

19:30 horas: Bous a la mar.

22:30 horas: concierto de Fangoria.

01:00 horas: actuación de Nebulossa.

Martes, 7 de julio (Día del Fallero)

12:00 horas: exhibición de cocina de paella valenciana.

01:00 horas: Correfoc con los Diables de Godella.

Miércoles, 8 de julio (Día de la Santíssima Sang)

12:00 horas: misa solemne y reparto del pa beneït.

21:00 horas: procesión de la Santíssima Sang.

Sábado, 11 de julio

18:30 horas: Desfile de carrozas y comparsas.

23:30 horas: Concierto de la orquesta Tokyo Band.

Domingo, 12 de julio

20:00 horas: musical infantil Gisela, una historia encantada.

23:00 horas: espectáculo pirotécnico multimedia de fin de fiesta.

La programación se completa con actividades infantiles diarias en la plaza de Valgamediós, eventos deportivos como la carrera ciclista y una variada oferta gastronómica en el recinto del festival.