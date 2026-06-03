El Reggaeton Beach Festival aterriza en Alicante: estrena recinto en IFA y confirma a sus primeras estrellas

El Reggaeton Beach Festival (RBF) ya calienta motores para el que promete ser uno de los grandes hitos musicales del verano. Los próximos 2 y 3 de julio, el macroevento urbano desembarcará en su nueva ubicación en el recinto de IFA Fira Alacant, marcando el inicio de su séptima edición en la provincia dentro de una ambiciosa fase de expansión nacional e internacional.

Tras seis exitosas ediciones celebradas en Benidorm, el festival se traslada a escasos metros de la capital provincial, en el término municipal de Elche. Este cambio de sede coincide con una renovación estructural profunda de la marca, que estrena equipo directivo y da la bienvenida a socios internacionales con el objetivo de impulsar el crecimiento de la firma de entretenimiento.

El traslado a IFA Fira Alacant no es casual. Según destaca la organización, el nuevo recinto permitirá dar un salto cualitativo en la experiencia global del asistente. Los amplios espacios y la excelente conectividad de la feria alicantina facilitarán los accesos y la comodidad.

Además, las características del espacio permitirán implantar mejoras sustanciales en áreas clave como, la producción técnica y los escenarios; la ampliación de las zonas de descanso y una oferta gastronómica y de restauración renovada.

"La Costa Blanca forma parte de la historia de RBF desde prácticamente sus inicios. Esta nueva etapa en Alicante representa una evolución natural para seguir creciendo, consolidando el proyecto y ofreciendo al público una experiencia cada vez más ambiciosa", explica Andrés Tortarola Fragola, CEO de RBF.

El RBF es una cita ineludible del verano musical alicantino. RBF

Primeras confirmaciones

Para arrancar esta nueva era, RBF ha desvelado los primeros cuatro nombres de un cartel que apuesta por la convivencia entre mitos del reggaetón y los valores más virales de la escena urbana de Puerto Rico.

¡Hecho! He ampliado sustancialmente la sección de los artistas para darle mucho más cuerpo y detalle periodístico a cada perfil, destacando su impacto, su trayectoria y el papel que juegan en la escena urbana actual.

El cartel alicantino cuenta con un peso pesado indiscutible: Ñengo Flow. Considerado una auténtica leyenda y uno de los referentes históricos más influyentes del género urbano latino, el artista puertorriqueño avala su presencia con más de dos décadas de una trayectoria impecable y respetada. Creador del movimiento "Real G 4 Life", su sonido crudo, callejero y genuino ha marcado a varias generaciones de artistas.

A Alicante llegará respaldado por un repertorio incombustible que incluye himnos generacionales e imprescindibles como su icónica intervención en Safaera (junto a Bad Bunny), 47 Remix o En las Noches Frías, prometiendo uno de los directos más coreados y nostálgicos del fin de semana.

Encabezando la nueva escuela, Luar La L llega a Alicante consolidado como uno de los artistas boricuas con mayor proyección internacional dentro del trap y el reggaetón de nueva generación. El joven intérprete se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a un estilo muy personal que entrelaza ritmos callejeros, barras explícitas y melodías de tintes melancólicos.

Luar la L, uno de los artistas puertorriqueños con mayor proyección internacional. RBF

Su meteórico ascenso viene avalado por el éxito arrollador de sencillos como Pacto, Caile o 100 Millones, además de haber captado la atención de los gigantes de la industria, lo que le ha llevado a firmar colaboraciones de primer nivel con figuras de la talla de Bad Bunny, Anuel AA o Myke Towers.

El cartel incorpora también a Roa, una de las voces emergentes que registra un crecimiento internacional más acelerado y sólido dentro de la escena actual. El artista ha sabido conectar con el público joven gracias a una propuesta refrescante que combina el trap melódico con un reggaetón impregnado de sonidos emocionales.

Su evolución en las listas de éxitos y plataformas de streaming se ha visto impulsada por hits virales como Tú y yo, Pa cuándo o Mi demonia. Además, su proyección se ha consolidado en el último año gracias a sus aplaudidas alianzas musicales con otros nombres clave de la nueva ola como Omar Courtz, Mora o el propio Clarent.

Clarent, uno de los artistas emergentes más sólidos del panorama latino. RBF

Completa esta primera ronda de confirmaciones Clarent, un artista que se ha posicionado rápidamente como uno de los nombres emergentes más sólidos y respetados del panorama latino contemporáneo. Su propuesta destaca por una gran versatilidad técnica a la hora de fusionar el trap, el reggaetón y las nuevas tendencias de la música urbana actual.

Con un estilo fresco y una capacidad innata para generar ritmos pegadizos, Clarent llega a la cita de la Costa Blanca listo para demostrar por qué la crítica y sus propios compañeros de industria lo señalan como una de las realidades más firmes y con mayor futuro dentro del género.

Rumbo a la expansión internacional

La edición de este año marca también un punto de inflexión corporativo para el festival. El gigante de la música urbana afronta una fase de internacionalización gracias a la incorporación de los fondos Cerruti Capital 1881 y VANQUISH Sports & Media Group.

Al frente de esta nueva estructura de gobernanza se sitúa Gianmaria Cerruti, heredero de la célebre dinastía de la moda, quien asume la dirección con el firme propósito de exportar la marca RBF fuera de las fronteras españolas.

Con un público eminentemente joven y fiel, el Reggaeton Beach Festival se consolida como la principal plataforma de entretenimiento del verano europeo. Las entradas para la cita de Alicante ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del festival.