Miguel Ríos corona la semana grande de El Muelle Live en Alicante dentro de un cartel de estrellas internacionales

Alicante se prepara para una de sus semanas musicales más potentes del año. El Muelle Live, el gran recinto al aire libre que ha transformado la fisonomía del ocio en la Costa Blanca, continúa afianzando su posición de liderazgo en el panorama nacional. Esta misma semana, el emblemático espacio portuario recibirá a una leyenda viva de nuestra música, Miguel Ríos, en un evento que promete ser histórico y que coincide, además, con el anuncio de un potentísimo despliegue de confirmaciones internacionales y nacionales de cara a su programación de este 2026.

El festival alicantino ha desvelado una ambiciosa batería de nombres que amplían notablemente su oferta estilística para los próximos meses. Entre las incorporaciones más destacadas figura la aclamada banda irlandesa Fontaines D.C., junto al torrente pop de la emergente Ruslana, el cuidado tributo sinfónico ABBA The New Experience, la gran producción familiar de Luli Pampin y el virtuosismo de Great Straits con su aplaudido homenaje a la mítica banda de Mark Knopfler.

La expectación en la capital de la Costa Blanca es máxima ante el desembarco, este próximo viernes 29 de mayo, de Miguel Ríos. El gran pionero del rock español llega a El Muelle Live en el marco de su aclamada gira "El Último Vals", una propuesta tan ambiciosa como singular en la que el granadino se rodea de una solvente banda de cuatro músicos multinstrumentistas. Juntos redefinen sus composiciones en un formato electroacústico donde el rock primigenio se abraza con matices del country y el folk, creando una atmósfera íntima a la par que enérgica.

Bajo el legendario grito de guerra "Hijos del rock and roll, tenéis una cita con la historia", el concierto busca revalidar el inquebrantable pacto emocional que une al artista con una audiencia intergeneracional. Himnos de la memoria colectiva del país como Bienvenidos, Santa Lucía o Todo a pulmón resonarán con fuerza frente al mar.

Esta gira, que arrancó con éxito arrollador en octubre de 2025 y ha abarrotado recintos históricos en Madrid, Barcelona, Málaga o A Coruña, demuestra que a sus más de seis décadas de impecable trayectoria en los escenarios, la autenticidad y la pegada de Miguel Ríos siguen completamente intactas.

Un avance de cartel

Más allá de la inmediatez de esta semana, la dirección de El Muelle Live mira con ambición al resto del año confirmando cinco grandes espectáculos que enriquecen un calendario enfocado en la diversidad de públicos:

Fontaines D.C. (11 de agosto): Es, sin duda, uno de los grandes golpes de efecto de la temporada en el litoral mediterráneo. La banda originaria de Dublín se ha convertido en el faro absoluto del post-punk e indie rock internacional a raíz del lanzamiento de álbumes capitales como Dogrel, Skinty Fia o su reciente producción Romance. Su lírica urbana y su arrolladora actitud en directo prometen ofrecer una de las noches estivales más memorables y vanguardistas de la ciudad.

ABBA Revolution Tour – The New Experience (21 de agosto): Pocos días después, la nostalgia y la euforia pop se adueñarán del recinto portuario. Este gran show internacional revive la edad de oro del cuarteto sueco combinando músicos de primer nivel en riguroso directo, coreografías icónicas, vestuarios minuciosos y un repertorio imbatible que engloba joyas universales como Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme! o la eurovisiva Waterloo.

Doble cita el 23 de agosto: Luli Pampin y Great Straits: La jornada dominical del 23 de agosto estará desdoblada para satisfacer a dos audiencias completamente opuestas. En horario matinal/vespertino, la sensación infantil Luli Pampin presentará su superproducción "El Libro Musical", una cita donde la fantasía y las canciones estimulan el valor de la lectura frente a la amenaza del villano 'Polvoso'.

Por la noche, el escenario pertenecerá a Great Straits y su aclamada producción "The great songs of dIRE sTRAITS". Comandados por el guitarrista Óscar Rosende, unánimemente elogiado en Europa por su pasmosa fidelidad al sonido de Mark Knopfler, los nueve músicos recrearán la mística de la banda británica tras triunfar en plazas de Alemania, Francia y Portugal.

Agenda al completo 29 de mayo: Miguel Ríos en directo. 6 de junio: La Gossa Sorda. 13 de junio: La Reina del Flow en vivo. Aquarela Music, ciclo de conciertos con las actuaciones el 2 de julio: Rosario; 3 de julio: Dj Symphonic; 4 de julio: Rosana; 6 de julio: Alan Parsons Live Project; 8 de julio: Yerai Cortés; 9 de julio: Pablo Alborán; 10 de julio: Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja; 11 de julio: Valeria Castro; 15 de julio: Anastacia; 16 de julio: God Save The Queen; 17 de julio: Gira OT 2025 y el 18 de julio: Luz Casal. 11 de agosto: Fontaines D.C. 15 de agosto: Loquillo. 21 de agosto: ABBA 'The New Experience' 22 de agosto: Sergio Dalma. 23 de agosto: Luli Pampin. 23 de agosto: Great Straits 'The great songs of dIRE sTRAITS' 11 de septiembre: Vanesa Martín. 26 de septiembre: Raphael. 6 de noviembre: Ruslana.

Ruslana (6 de noviembre): El otoño alicantino vibrará al ritmo de una de las artistas jóvenes más disruptivas del pop-rock nacional. Tras el éxito de su sencillo Catarsis y colgar el cartel de 'no hay billetes' en sus primeras fechas del tour, Ruslana traerá su enérgico "Tour 2026" a Alicante para demostrar su potentísima actitud escénica.

Experiencia 360°

La consolidación de El Muelle Live no responde únicamente a su excelente criterio de programación, sino a un concepto de experiencia integral en un espacio privilegiado plenamente integrado en el Puerto de Alicante. Los asistentes no solo acuden a presenciar directos, sino a disfrutar de un entorno marítimo abierto enfocado al bienestar y al ocio mediterráneo.

Esta temporada cobra un protagonismo especial el espacio culinario El Muelle Box, un área diseñada para relajarse antes y después de los espectáculos disfrutando de unas espectaculares vistas a la dársena. La oferta aglutina referentes de la restauración local y nacional: L’Arruzz, sello de identidad culinaria local enfocado en los mejores arroces de la provincia; Achavo, una carta contemporánea repleta de especialidades y productos de la terreta; Cargo, la alternativa más urbana y fresca con una propuesta culinaria desenfadada.

Las entradas para disfrutar de la inminente cita con Miguel Ríos, así como para las nuevas fechas confirmadas del resto de la programación de 2026, ya pueden adquirirse a través del portal oficial del recinto en www.elmuellelive.com.