De Niño Josele a Las Migas: El ADDA convierte Alicante en un club de jazz flamenco este verano

El director del ADDA Josep Vicent y el diputado de Cultura Juan de Dios Navarro, en la presentación del Fijazz. M. H.

El Auditorio de la Diputación de Alicante se transformará de nuevo este verano en un club. Lo hará con la nueva edición de Fijazz, que en su decimocuarta edición llega con el lema 'Compás de Paz' y vuelve a apostar por las figuras más brillantes del flamenco y jazz entre el 11 al 19 de julio.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha mostrado su satisfacción por la consolidación de este evento. "Es un honor y un orgullo que el ADDA y la provincia de Alicante sean referente un año más con el Fijazz; queremos que las cosas pasen en nuestra tierra", ha afirmado en la presentación de este jueves.

El director artístico del ADDA, Josep Vicent, ha calificado esta edición como excepcional. "Es la programación que más me gusta desde que estamos juntos en esta aventura porque es el festival que de verdad mira de frente al flamenco jazz de una manera más directa", ha confesado.

El festival apuesta por concentrar su actividad en una semana intensa para potenciar el ambiente de "club". "A la gente le encanta la sensación de meterse en un espacio cercano durante unos días con una formación de élite; eso es más fiel a la idea de un festival", ha explicado Vicent.

La programación de este año cuenta con pioneros del género. El director ha destacado la presencia de músicos que acompañaron a Paco de Lucía, como Jorge Pardo y Carles Benavent, a quienes define como "responsables del nacimiento de este lenguaje".

Uno de los pilares será Niño Josele, cuyo disco Paz en el origen inspira el lema del certamen. "Se pone la guitarra con su toque flamenco para hacer jazz y eso lo transforma de un modo más auténtico; es la pieza clave", ha subrayado el director artístico.

El festival también contará con la frescura de Las Migas para una apertura "feliz y festiva", y con el cantautor Zenet, que aportará sus influencias de bolero para atraer a nuevos públicos al auditorio.

El talento local estará representado por el trompetista David Pastor, a quien Vicent ha descrito como "uno de los más importantes del mundo en el campo del jazz y la fusión".

En cuanto a la gestión, Juan de Dios Navarro ha confirmado que el presupuesto para esta edición asciende a 179.500 euros. "Para la Diputación lo prioritario es que la cultura sea accesible para todos los públicos", ha incidido el diputado.

Navarro ha detallado la política de precios para este verano: "La entrada tendrá un coste de 25 euros, pero mantendremos descuentos del 30 % para menores de 18 años y mayores de 65 años, dejando el acceso en 17,50 euros".

Josep Vicent ha querido profundizar en el significado de 'Compás de Paz' en el contexto actual. "El compás es una célula sobre la que se construye todo; es una partitura para la convivencia de estilos y para el diálogo que tanta falta nos hace", ha reflexionado.

El director ha concluido con un mensaje sobre el poder transformador del arte: "La música demuestra que una meta común evita conflictos; cuando trabajas para que algo suene junto, el conflicto desaparece".

Finalmente, el diputado Navarro ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que puedan venir y disfrutar de estos nueve conciertos donde volveremos a ser referentes". Vicent ha rematado con orgullo: "El jazz flamenco es nuestro".