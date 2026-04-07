Rotundo éxito del festival Costa Sonora: posiciona Alicante como referente de la música urbana en España

Alicante vivió los pasados días 3 y 4 de abril, una auténtica celebración de la música urbana con la segunda edición del festival Costa Sonora. El evento concluyó con un éxito rotundo tras reunir a miles de jóvenes llegados de distintos puntos del país.

Con más del 35% de la afluencia de fuera de la provincia de Alicante, 24 horas de música ininterrumpida a lo largo de dos jornadas, más de 25 artistas de primer nivel y un impacto total en la ciudad de Alicante de más de 3 millones de euros.

El recinto de El Muelle Live presentó un ambiente inmejorable desde primera hora, en ambas jornadas, con un público entregado que ha acompañado cada concierto en una experiencia que fue creciendo desde el día hasta la noche, con el icónico Castillo de Santa Bárbara como telón de fondo.

El festival giró en torno a los géneros trap, rap y reggaeton, reuniendo a algunos de los principales exponentes de la escena junto a nuevos artistas que están marcando el futuro del panorama urbano. Además, este año el festival ha vuelto a contar con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

Costa Sonora ha superado las expectativas generadas, consolidándose como una de las grandes citas del calendario urbano nacional y como el festival que marca el inicio de la temporada en la provincia de Alicante.

Espectacular ubicación del festival Costa Sonora en Alicante. Costa Sonora

Dos jornadas

El festival ha brillado por la potencia de su cartel, combinando artistas consagrados con nuevas promesas de la escena. Los cierres de cada jornada fueron uno de los grandes momentos del fin de semana, con actuaciones memorables de Kidd Keo y Yung Beef, que hicieron vibrar a todo el público.

Kidd Keo, además, protagonizó uno de los shows más espectaculares del festival, acompañado de bailarinas y colaboraciones sobre el escenario como Yung Sarria o Swaglock, en una actuación que reafirma su posición como uno de los grandes referentes del género. Tanto él como Funzo ejercieron además como embajadores de Alicante, conectando de forma especial con el público local.

Durante el fin de semana también destacaron actuaciones muy celebradas como las de Metrika, D.Valentino, La Pantera o MVRK, que confirmaron su gran estado de forma dentro de la escena urbana actual.

El talento emergente volvió a tener un papel protagonista gracias a Costa Emergentes, con la actuación de Chacoma, ganador de esta edición, y artistas como Lewis Potter, que demostraron el futuro prometedor del género.

Todos los géneros urbanos estuvieron presentes en el festival Costa Sonora en Alicante. Costa Sonora

Nueva localización

Uno de los elementos más valorados por los asistentes ha sido la singularidad del espacio de El Muelle Live, que ha permitido disfrutar de un festival dinámico y polivalente, con diferentes zonas desde las que seguir los conciertos con comodidad.

El festival ha resultado todo un éxito en cuanto a su horario, con un modelo de integración con los locales de ocio que han contado con miles de jóvenes que han rematado la noche en diferentes puntos de la ciudad, sirviendo de apoyo al tejido empresarial local.

Este nuevo formato consolida la apuesta de algunos promotores por el respeto al descanso de los vecinos y es una clara forma de mejorar el turismo de festivales, que no solo trabaja en el posicionamiento de la marca Alicante en el mercado turístico generando un gran impacto económico directo, sino sirviendo para dar a conocer la ciudad a miles de jóvenes.

La experiencia Costa Sonora se ha completado con una variada oferta gastronómica, actuaciones dj's entre los conciertos y todos los servicios e instalaciones diseñados para el disfrute del público, contribuyendo a generar un ambiente cuidado, cómodo y seguro durante todo el evento.

Además, el festival ha incorporado innovación de nueva generación en su operativa y experiencia de evento gracias a Constelación Lambda, que con su tecnología ha ofrecido datos útiles para la logística y seguridad elevando la calidad y el control del mismo.

El latido urbano de Alicante

Con esta segunda edición, Costa Sonora se reafirma como el gran festival urbano de Alicante y uno de los eventos más destacados del panorama nacional, consolidando a la ciudad como punto de encuentro de toda una generación.

El éxito de esta edición marca un nuevo hito en la trayectoria del festival, que ya mira al futuro con el objetivo de seguir creciendo y ofrecer nuevas experiencias únicas en próximas ediciones.

Toda la información y novedades de la próxima edición se irán anunciando en la web oficial www.costasonora.es así como en las redes sociales del festival Costa Sonora.