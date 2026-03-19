J Kbello, el "sinvergüenza" del Benidorm Fest, salta a 'Tu cara me suena': "Aparte de bailar, puedo cantar"

J Kbello es el nuevo fichaje estrella de la próxima temporada de Tu cara me suena. Tras su paso por el Benidorm Fest 2025, el artista se enfrenta a un concurso que batió récords para Antena 3 en su última temporada y presenta este Día del Padre su canción más personal, Gorrión.

Su primera toma de contacto con el formato televisivo de Atresmedia fue como invitado, una experiencia que le dejó un gran sabor de boca. "Me sentí como si llevara toda la vida trabajando con ellos. Es un equipo superfamiliar, me sentí súper bien arropado, súper feliz", explica a EL ESPAÑOL sobre su estreno en el plató.

La oportunidad de volver a la televisión con un concurso surgió de manera casi fortuita. Mientras estaba en casa de sus representantes, se puso a imitar y cantar Lose Control de Teddy Swims. "Me miró mi mánager y me dijo: 'Tío, te sale súper bien'. Le mandamos la idea, les gustó y ahí fue", recuerda.

Uno de sus grandes objetivos en el programa es mostrar nuevas facetas de su perfil. "Siempre se me asocia a bailar, y yo siento que tengo voz para ir más allá. Quería que la gente viera que, aparte de bailar y de ser un sinvergüenza en el escenario, también puedo cantar por derecho", reivindica.

De cara a la competición, J Kbello promete dar espectáculo y no encasillarse. "Lo que voy a intentar es que la gente vea versatilidad, que se divierta al igual que me voy a divertir yo. Voy a hacer cien millones de cosas distintas", asegura sobre su estrategia semanal.

A pesar de su carácter competitivo, el artista tiene claras sus prioridades en esta etapa. "Ya estoy cansado de ir a programas con una mentalidad de 'voy a ganar'. Mi principal objetivo es divertirme, pasarlo bien y disfrutar de cada una de las actuaciones de mis compañeros", confiesa.

No obstante, reconoce que su autoexigencia será un motor importante durante las grabaciones. "Tengo esa competitividad inconsciente que va a hacer que también me esfuerce más en sacar todas las actuaciones bien, como yo quiero", admite el artista.

Físicamente, J Kbello se siente preparado para el desgaste que supone un programa de estas características. "Desde que hago mis propios conciertos soy súper consciente de que necesito entrenar el cuerpo, porque el artista que yo soy es muy físico", apunta sobre su preparación.

De las mejores épocas

En el plano personal, "estoy en una de las mejores épocas de mi vida. Estoy muy feliz, muy tranquilo mentalmente porque tengo mucha paz en mi vida, por suerte", revela con satisfacción.

Este bienestar coincide con el lanzamiento este 19 de marzo de su tema más íntimo, Gorrión, dedicado a su hijo Mateo. "Es el tema más importante de mi vida. Se llama así porque es la forma en la que yo lo llamo a él de forma cariñosa desde que nació", explica visiblemente emocionado.

La canción refleja la realidad de su carrera y el sacrificio que supone la distancia. "Habla de que no importa dónde estemos, siempre lo voy a tener en el corazón. Todo lo que he conseguido ha sido para él, por él y para darle una vida mejor", añade J Kbello.

Adiós, Benidorm

Sobre su etapa anterior en el Benidorm Fest, el cantante descarta un posible regreso al festival. "Siento que ya todo lo que tenía que hacer en ese formato ya lo hice. Yo ya demostré lo que era y lo que quería llevar", sentencia, agradecido por la plataforma que le cambió la vida.

Para él, el festival debe seguir siendo un trampolín para nuevos nombres. "Prefiero cederle mi posible hueco a un chaval o una chavala que se lo esté currando y que no tenga esa visibilidad. Espero que a otros artistas les pueda cambiar la vida como a mí", reflexiona.

Con Tu cara me suena a punto de comenzar, J Kbello ya tiene la vista puesta en el escenario. "J Kbello ha venido para quedarse y no para pasar desapercibido. Mi intención es ser un artista importante para nuestro país y para el mundo entero", concluye con determinación.