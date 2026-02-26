¿Seguirán los conciertos en Rabassa? Estas son las exigencias del Ayuntamiento a la promotora

Este 2026 el mapa musical de la ciudad tiene tres grandes focos cuyo equilibrio se decide por las grandes multitudes. El área de Rabassa, la que más capacidad tiene por su extensión de 120.000 metros cuadrados, tendrá que cumplir con unas condiciones para poder seguir apostando por la música.

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido regularizar la situación de las parcelas 85 y 86 de esta zona en la que opera la promotora Baltimore. A través de un oficio de la Concejalía de Urbanismo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se ha comunicado a la promotora Baltimore los límites que regirán a partir de este 2026.

La principal novedad es la imposición de un mínimo de aforo. El consistorio solo autorizará el uso de estos terrenos para conciertos o festivales que superen los 15.000 asistentes. Esta medida busca que el espacio de Rabassa no compita con recintos permanentes ya existentes en la ciudad.

Según los informes técnicos, Alicante ya cuenta con dos espacios aptos para eventos de menor formato: la Plaza de Toros y el recinto portuario Muelle Live. Dado que el aforo de estos lugares no llega a las 10.000 personas, el Ayuntamiento considera de interés turístico habilitar Rabassa solo para eventos de gran magnitud que no quepan en dichas instalaciones.

El Ayuntamiento deja claras las pautas de una gestión que estalló a finales de noviembre entre ambas partes. Entonces, el primero, a través de sus redes sociales alertaba de que "los conciertos que se están publicitando para el próximo año en el Área 12-Multiespacio Rabasa carecen del preceptivo permiso municipal y, en consecuencia, puede que no se celebren".

En este nuevo documento se aclara que el terreno, calificado como suelo rústico no urbanizable, no es un recinto permanente. Por ello, la administración rechaza el nombre publicitario de Multiespacio Rabassa, ya que la parcela no cuenta con autorización para funcionar como un establecimiento público de espectáculos de forma continua.

A partir de ahora, la promotora deberá solicitar una licencia de uso provisional con suficiente antelación. Esta autorización tendrá una vigencia máxima de tres meses y no podrá derivar en una actividad permanente o continuada.

Los requisitos

Para obtener este permiso, Producciones Baltimore tendrá que presentar una memoria técnica que incluya el aforo previsto por día, el calendario exacto de eventos y la justificación de por qué no pueden celebrarse en otros recintos de la ciudad. Además, deberá acreditar la disponibilidad legal de los terrenos.

Una de las condiciones más estrictas es el compromiso de restitución. La empresa deberá firmar un documento donde se obligue a desmontar todas las instalaciones portátiles y a dejar el terreno en su estado original una vez finalizado el periodo de tres meses.

Este cambio de rumbo administrativo pretende acabar con la situación de "uso provisional de facto" que se ha dado hasta ahora. En el pasado, según el oficio, las autorizaciones se solicitaban con apenas un mes de antelación y cuando las entradas ya estaban prácticamente vendidas, forzando la decisión municipal.

El Ayuntamiento, finalmente, recuerda que la concesión de estos permisos es una potestad discrecional de la administración. Cada concierto dentro del periodo autorizado de tres meses deberá contar, además, con su propia autorización específica bajo la Ley de Espectáculos Públicos.