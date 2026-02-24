'Mamma mia!' arrasa en Alicante y se convierte en el musical más visto del Principal

La historia de una madre y una hija en una isla griega al ritmo de los éxitos de Abba sigue siendo el mejor reclamo para el público de Alicante. Mamma Mia! bate el récord de público en el Principal, según el Ayuntamiento, con 26.000 entradas.

Esta nueva versión se ha representado en 40 ocasiones entre el 22 de enero y el 22 de febrero. Con la base de esa cifra de funciones inusual a la que solo pueden llegar las más grandes producciones, ha confirmado el respaldo masivo del público alicantino.

Este éxito de taquilla consolida la apuesta del teatro por las grandes producciones. Así lo ha explicado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, a través de una nota de prensa en la que considera que disfrutar durante cinco semanas de un espectáculo que "divierte y emociona a partes iguales" ha sido un lujo.

Esta es la tercera visita del musical a la ciudad y según estos datos del Ayuntamiento ha sido la más exitosa de las tres. La primera parada en la que la cantante y presentadora Nina era Donna tuvo 33 funciones entre noviembre y diciembre de 2009.

En la segunda visita, Alicante estaba en el tramo final de la gira en 2017. En aquella ocasión se apostó por enero y febrero también con muy buenos resultados. En ambos casos no se detalla cuántos espectadores pasaron por el patio de butacas.

Lo que estaba claro es que con la nueva versión estrenada en 2023 de un musical que surgió en Londres en 1999 se esperaba una buena respuesta. Y las cifras han superado esas previsiones más optimistas. Antes de llegar a la ciudad se habían vendido 17.000 entradas.

La concejala ha valorado la labor de María Dolores Padilla en la elección de la programación y de la que confía en que esta temporada siga atrayendo al público hasta que lleguen las muy deseadas obras que obligarán a cerrar el teatro al menos tres meses, de junio a septiembre.

Las 26.000 entradas vendidas suponen casi una cuarta parte del récord conseguido en 2024, el último año del que se dispone de datos completos con 108.017 espectadores. Los datos de 2025 están pendientes de que se presenten a los tres propietarios: Banco Sabadell, Ayuntamiento y Generalitat.