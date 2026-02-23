El Benidorm Fest sin Eurovisión 'pincha' en escuchas: pierde la mitad de oyentes en dos años

La actuación en la final de Miranda! y Bailamamá con 'Despierto amándote', la canción con más escuchas acumuladas. M. H.

El Benidorm Fest es el mayor evento musical del año en España, pero con una fuerte caída en escuchas. Del 2024 al 2026 se deja a la mitad de sus oyentes: de 5,4 millones de reproducciones en una semana a 2,3. La preocupación por el impacto de la salida de RTVE de Eurovisión por el boicot a Israel se ve en los números de la plataforma Spotify.

En la edición de 2024 en la semana siguiente a la final que aupó al dúo alicantino Nebulossa a la victoria acumuló un total de 5.428.495 nuevas reproducciones. El ejemplo del éxito es que la mitad de esas que logró la canción Zorra esas se hicieron solo en una semana: 2,7 millones de escuchas.

En 2025 ya se produjo un significativo descenso tras la final. El público buscó menos los temas del Benidorm Fest en la mayor plataforma de música del mundo y el conjunto de todos los participantes sumó 3.939.797 nuevas reproducciones en esa semana.

En ese periodo, Melody fue la gran protagonista ya que, de ese total, 1,3 millones de reproducciones pertenecían a Esa diva. Daniela Blasco y JKabello también supieron aprovechar su paso por la final con más de 439.000 escuchas y 423.000, respectivamente.

¿Qué es lo que ha pasado en este 2026? Una semana después, las cifras son demoledoras. De los 5,4 millones de hace dos años se pasa a 2.392.075 en la semana posterior. La pareja ganadora de Tony Grox, Lucycalys consigue 665.083, más de la mitad de lo que tenía hasta el momento.

A pesar de esa espectacular subida, la canción T amaré queda muy por debajo de la primera semana post Benidorm Fest, ya que sus números son el 25 % de lo que registró Mary Bas con su éxito Zorra.

Este año, la canción con más escuchas acumuladas sigue teniendo una parte alicantina, aunque Óscar Ferrer reivindicara también en el programa su crecimiento musical en Murcia, gracias a Miranda! y Bailamamá. Su Despierto amándote tiene el total más alto de este año con 1.866.258 y la tercera subida más fuerte.

Le siguen Kenneth con 201.613 nuevas escuchas para Los ojos no mienten que acumulan 1.472.017. La copla eléctrica de Rosalinda Galán crece en 150.660 para el total de 485.753. Y la revelación de Asha añade 154.704 para sumar 375.936.

¿Hay camino por delante? Por supuesto. Nochentera de Vicco se convirtió en la canción del 2023 con un gran éxito por encima de la propuesta más íntima de la ilicitana Blanca Paloma y su Eaea.

Aunque el volumen global sea menor, el Benidorm Fest mantiene su capacidad de diversificar la industria musical española, aunque ahora se enfrente al reto de redefinir su identidad fuera del paraguas eurovisivo.