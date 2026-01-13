Josep Vicent, en el 2026 más internacional: "Este proyecto artístico merecía lo mejor"

El director de orquesta Josep Vicent se encuentra en uno de los momentos más prolíficos de su carrera internacional. Su último proyecto, el disco titulado Opus 33 Romantic Cello, es el resultado de un trabajo minucioso de casi dos años junto al violonchelista Gregorio Nieto y el productor Fernando Arias.

La elección de la orquesta para este trabajo no fue casual, cuenta Josep Vicent mientras toma un café a EL ESPAÑOL. "La discográfica Aria Classics tomó la decisión de que, si coincidía el proyecto artístico, la orquesta que preferíamos en ese momento era la London Symphony", explica sobre el punto de partida de este último trabajo.

La esencia de su nuevo disco romántico reside, según sus palabras, en la capacidad de la música para "tocar la fibra emocional" sin necesidad de intermediarios. "Es buscar la intensidad, la entrega y la pasión", define Josep Vicent sobre este repertorio que ahora ve la luz.

La grabación se realizó hace apenas unos meses en un escenario singular. "Se grabó en una catedral espectacular en Londres, con una acústica absolutamente orgánica y natural", relata Josep Vicent , quien buscaba un sonido que permitiera "acercar la calidez" de las cuerdas.

En este proyecto, Josep Vicent cede el protagonismo al solista. "El artista principal del disco es Gregorio Nieto; yo soy el director que acompaña", aclara, diferenciando este trabajo de su discografía con la ADDA Simfònica, donde la orquesta es la figura central.

Este lanzamiento marca su tercer disco con la London Symphony, tras haber grabado previamente obras de Michael Nyman y del violinista indio Subramaniam. "La orquesta es un artista con una personalidad diferenciada", explica Josep Vicent al comparar sus diversas experiencias internacionales.

Para Vicent, el respaldo de la formación británica es un sello de calidad indiscutible. "La London Symphony ha valorado el disco como un gran disco y ha habido una colaboración muy estrecha", afirma, destacando que para él trabajar con ellos es "una garantía de sonoridad y de profesionalidad en la ejecución".

La agenda del director para los próximos meses refleja una expansión global sin precedentes. Además de giras por Francia y conciertos en Escandinavia, Italia y Eslovaquia, Josep Vicent destaca su conexión con Asia. "El público japonés es algo increíble, es una audiencia de verdad apasionada y detallista", asegura al recordar las largas sesiones de firmas de discos en aquel país después de la exitosa gira con ADDA Simfonica este otoño.

Uno de los hitos más esperados será su desembarco en Norteamérica. "Voy a dirigir la Columbus Symphony Orchestra en Ohio", adelanta el director sobre su próximo debut en Estados Unidos, un paso que refuerza su posición en el circuito mundial, después de conseguir diferentes nominaciones a los Grammy y Grammy Latinos.

Pese a este éxito exterior, Josep Vicent mantiene su compromiso con la creación de estructuras estables en su tierra. "De lo que más orgulloso estoy es de haber construido pilares culturales en un territorio", confiesa en referencia a su labor con la ADDA Simfònica. Y ahí destaca la evolución de unos músicos "que cada día son mejores".

Finalmente, el director reflexiona sobre su filosofía de vida actual, marcada por la consciencia del momento. "Soy muy consciente del día a día; lo bueno musicalmente es la construcción de aventuras y cosas enormes", concluye con entusiasmo sobre sus futuros desafíos.