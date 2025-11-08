El adiós al Low en Benidorm y el nuevo Guillermo Amor: "Igual que lo hemos levantado, podemos levantar otros"

El festival Low, el mayor que se celebra en la provincia de Alicante y uno de los diez primeros de España, abandona Benidorm tras no alcanzar un acuerdo con la nueva empresa concesionaria del recinto de conciertos. ¿Por qué se va? ¿Qué planes en la música tiene ahora la capital turística de la Comunitat Valenciana?

El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, lamenta la pérdida en declaraciones a EL ESPAÑOL y reconoce el papel crucial de este evento musical en el destino durante las catorce ediciones que ha acogido: "El Low es un festival extraordinario que en Benidorm ha tenido una gran importancia".

Sin embargo, defiende la decisión del Ayuntamiento de Benidorm de sacar a licitación el recinto para festivales "con buen criterio". Esta medida, como valora, permitirá la mejora y ordenación de la oferta musical con una empresa privada encargada de contratar festivales y conciertos.

El presidente de Hosbec ha insistido en que, a pesar de la marcha, la ciudad tiene la capacidad de generar nuevos eventos de calado. "Igual que hemos levantado el Low, podemos levantar otros festivales", resalta. Por eso señala que la pérdida, aunque significativa, debe ser vista en el contexto del interés general.

La salida del Low se debe a una falta de entendimiento económico con el nuevo operador privado que gestiona el espacio donde se celebraban los conciertos. Según muestra Piñero en los correos cruzados con la UTE de empresarios locales que lo gestiona, estos pedían un canon de 300.000 euros más la recaudación de las gastronetas, cifra que asciende a otros 260.000.

Fuster revela que él mismo ha intentado mediar para retener el evento. "Yo personalmente he estado reunido con representantes de la concesionaria y les pedí el esfuerzo que fuera necesario para tener el Low porque entiendo que es bueno", explica.

Ordenar la música

No obstante, la negociación es un asunto netamente empresarial. "No han podido llegar a un acuerdo. Entiendo que ya es un tema de negociación privada entre empresas a donde ya nosotros no podemos entrar", apunta.

Aunque la pérdida del festival "es una pérdida importante", Hosbec valora el modelo de concesión municipal. "Apoyamos al Ayuntamiento en el planteamiento de esa concesión porque entendemos que se va a poder ordenar mucho mejor los festivales y los conciertos con una infraestructura común", argumenta Fuster.

El nuevo modelo supone que la infraestructura común estará "montada de manera permanente todo el verano", lo que ofrece "muchas ventajas".

La nueva gestión "está planteando una cosa que la ciudad necesitaba, no un montaje y desmontaje de cada evento con cada artista y cada promotora con condiciones diferentes", afirma.

¿Artistas de primer nivel?

A pesar de que el Low "es un festival que sentimos como nuestro y nos apena mucho que se vaya", Fuster mostró confianza en los planes del nuevo concesionario.

La operadora, con la que Hosbec está "muy directamente relacionada con la gestión", presentó un proyecto que ha sido bien recibido por la patronal. "El plan que nos han hecho en cuanto al montaje y los artistas que manejan, la verdad es que nos ha gustado", reconoce Fuster.

"Los artistas que a nosotros nos han dejado caer son de primer nivel", reitera. De ahí que confíe en que a partir del próximo verano tenga "una plataforma muy solvente y muy competente para poder albergar aquí conciertos de primer nivel".