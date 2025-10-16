El tenor Mark Padmore celebrará el millar de recitales de la Sociedad de Conciertos de Alicante

En la Sociedad de Conciertos de Alicante están de celebración. El martes 21 de octubre llegan al millar de recitales organizados y lo harán con Mark Padmore, "uno de los tenores de más proyección mundial", como destacan.

La presidenta de la entidad, Telma Bonet, valora que "alcanzar los mil conciertos nos llena de orgullo y gratitud". "Es el resultado del esfuerzo de muchas personas y del apoyo constante de nuestros socios, patrocinadores y público fiel que apuesta por la música de calidad", agradece.

Este recital abre la programación regular de la temporada en el teatro Principal, donde realizan casi todos sus eventos desde hace más de cinco décadas. Un viaje que empezó en 1972 del que se enorgullecen de mantener su compromiso con la difusión de la música de cámara y con el apoyo tanto a intérpretes consolidados como a jóvenes talentos.

Han pasado 53 años y este mismo 2025 presumen de la reciente inclusión en el Libro de Oro de la Música de España. Como valoran, esta distinción destaca la trayectoria y la contribución de las entidades musicales más relevantes del país.

Con esa trayectoria, Bonet promete que "con este nuevo hito, la Sociedad de Conciertos de Alicante reafirma su vocación de seguir acercando la mejor música clásica a la ciudad y de mantener viva una tradición cultural que la sitúa como una de las entidades musicales más consolidadas de España".

Y para probarlo el 21 de octubre estará Padmore que vuelve a este escenario acompañado al piano por Andrew West a las 20 horas. En el programa incluyen obras de Clara Schumann, Robert Schumann, Johannes Brahms y Franz Schubert.

El recital de Padmore

Desde la Sociedad de Conciertos destacan que las interpretaciones de Mark Padmore de las Pasiones de Bach han recibido especial reconocimiento. Entre ellas, sus aclamadas actuaciones como Evangelista en las Pasiones según San Mateo y San Juan junto a la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle, en producciones escénicas de Peter Sellars.

En esta temporada, Mark Padmore interpretará el papel de Evangelista en la Pasión según San Mateo con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera bajo la dirección de Simon Rattle, así como con la Orquesta Filarmónica de Turku.

Realizará una gira por Japón que empezará en el Festival Internacional de Música Le Pont, en la sala Topan Hall junto al guitarrista Yasuji Ohagi.

En el ámbito operístico, destacan sus interpretaciones en Il ritorno d’Ulisse (Grand Théâtre de Genève dirigido por Fabio Biondi), Death in Venice de Britten (Royal Opera House, Covent Garden), Billy Budd de Britten, el Evangelista en una versión escenificada de La Pasión según San Mateo en el Festival de Glyndebourne, y papeles principales en The Corridor y The Cure de Harrison Birtwistle en el Festival de Aldeburgh.