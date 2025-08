Nostalgia, ritmo, alma y complicidad: Los Secretos lo dan todo en las Noches Mágicas de Alicante

La calurosa noche del sábado 2 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant no defraudó a un público que abarrotó el singular escenario del Festival Noches Mágicas 2025. La propuesta no podía ser más atractiva. Los Secretos, con 47 años de trayectoria y quince magníficos discos de estudio, cumplieron las expectativas de los alicantinos y turistas con un concierto cercano en el que aprovecharon para revisar algunas de las canciones que no llegaron a triunfar junto a sus grandes éxitos.

Así lo anunció el propio Álvaro Urquijo, único superviviente en la banda de los tres hermanos fundadores del grupo allá por 1978. Querían ofrecer en Alicante un recital con "12 canciones a las que nos gustaría dar una segunda oportunidad" junto a otras 12 que les han consagrado como una de las bandas más icónicas del pop rock español en las últimas cinco décadas.

De este modo, no faltaron las ya míticas Agárrate a mí, María, Ojos de gata, Buena chica, Por el bulevar de los sueños rotos, Pero a tu lado, La calle del olvido, junto a otras menos conocidas como Tú desapareces, Échame la culpa, Qué solo estás o Aunque tú no lo sepas, la colaboración entre Enrique Urquijo y el rockero madrileño Quique González a finales de los 90.

Y lo mejor estaba por llegar. Al final de la cita, el sexteto madrileño emocionó a todos los presentes con Sobre un vidrio mojado, Quiero beber hasta perder el control o Déjame, auténticos himnos generacionales para la Generación X que bailaban con el mismo ímpetu los jóvenes que acudieron a su concierto.

Un instante durante el Concierto de Los Secretos en Sant Joan d'Alacant. Noches Mágicas

La complicidad y cercanía de Álvaro con su público durante todo el recital hizo que la noche fuese realmente mágica. Y es que muchos de los presentes que llevan siguiendo al grupo, en sus numerosas vicisitudes, durante décadas, se sintiesen partícipes en un concierto entre amigos. Sin que por ello el espectáculo perdiese el ritmo que solo puede ofrecer una banda de genuinos profesionales de la música.

80's Summer Party de las Noches Mágicas 2025. Noches Mágicas

El recital estuvo precedido y seguido del buen ambiente de la 80's Summer Party de las Noches Mágicas 2025, con otras actuaciones en directo y la discoteca al aire libre de los Jardines de Abril, donde el público pudo alargar una de las noches festivas más esperadas del año en la provincia de Alicante.