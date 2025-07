Eva, Valeria y Andy, las bailarinas de K-Pop que ensayan todos los días en el reflejo del ADDA: "Aquí nadie molesta"

A las doce del mediodía, es común encontrarse con un grupo de jóvenes bailando en los alrededores del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

Este miércoles, Eva, Valeria y Andy se encuentran ensayando coreografías frente a la fachada principal del ADDA, aprovechando su reflejo para improvisar un espejo gigante similar a las salas de baile.

Entre la sombra y una brisa refrescante que palia los efectos del calor característico del mediodía en julio en Alicante, las tres amigas se congregan diariamente durante las vacaciones para perfeccionar sus coreografías de K-Pop.

Ellas son parte de Queen Mix, un grupo de dance covers que está dejando su huella en la escena local. Lejos de ser una academia de baile o una escuela formal, Queen Mix es el resultado de la pasión compartida de seis amigas.

Al ser preguntadas por su escuela de baile, Andy explica: "Solo somos amigas que se juntan para bailar", a lo que Eva añade con rotundidad: "Lo creamos todo nosotras". Aunque ese día solo se encontraban esas tres jóvenes, el grupo se compone realmente de seis bailarinas: "Nos organizamos como podemos para los ensayos", aseguran.

Pasión por el K-Pop

Las jóvenes, estudiantes de bachillerato, quisieron materializar su pasión por el género de música coreana K-Pop en un grupo de baile callejero.

Y es que el fenómeno del K-Pop, que si bien antes no solía ser tan conocido, está ganando cada vez más adeptos. La historia de cómo Eva, una de las integrantes, descubrió este universo es un reflejo de su expansión: "A mí siempre me ha gustado esa música y cuando he visto que se podía bailar, quise unirme al grupo y aprender".

Fue así como se adentró en el mundo de los dance covers de K-Pop, el alma de Queen Mix.

"Con el tiempo, fui conociendo a las demás y vimos que compartíamos el mismo interés, lo que nos llevó a formar y consolidar el grupo", asegura. Así, en su tiempo libre, las jóvenes se dedican a crear coreografías basándose en canciones de K-Pop.

Su rutina de ensayo es intensa, especialmente en verano. "Ahora que tenemos vacaciones, ensayamos todos los días", aseguran, aprovechando el buen clima y la comodidad del lugar, que ofrece sombra y una brisa agradable.

En invierno, la situación es más complicada debido a las clases y los estudios, tal como señalaron: "A partir de octubre, no tenemos tanto tiempo para bailar".

Las tres amigas residen en la ciudad de Alicante y establecen días y horas concretas para ensayar, equipándose de botellas de agua y un altavoz. En general, sus sesiones de práctica suelen extenderse desde las 11 hasta las 13:30. "Aquí frente al ADDA estamos tranquilas, nadie nos molesta", aseguran.

Competiciones

Pero la dedicación de Queen Mix va más allá de los ensayos. Participan activamente en concursos de dance covers de K-Pop.

Cuando se presenta la oportunidad, no dudan en presentarse a estas competiciones: "Cuando nos vemos preparadas, aplicamos a todos los concursos que podemos para aprender cada vez más".

Aunque muchos de estos concursos suelen celebrarse en Alicante, también hay otros grupos de la zona que viajan a ciudades como Murcia o Valencia para competir.

En definitiva, Eva, Valeria y Andy, junto al resto de Queen Mix, representan la energía y la dedicación de una generación que encuentra en el K-Pop no solo una forma de expresión artística, sino también un lazo de amistad y una plataforma para llevar su pasión más allá de las fronteras locales.