Se conocieron en el 'tinder' de los músicos y con el Benidorm Fest han hecho la canción del año

Ane, Jorge e Iván son tres jóvenes que, gracias a una aplicación para conocer músicos y a la fuerza del destino, acabaron formando K!ngdom entre Valencia y Madrid. La banda presentó en el Benidorm Fest Me gustas tú, la que aspira a canción del año y que está ya cerrando fechas en los principales festivales de verano.

Jorge Gomis, cuya madre es de Titaguas y su padre de Alcoy, cuenta que "ir a Benidorm fue también un poco como volver a sitios donde he estado cuando era joven". Eso era años antes de ir a estudiar Comunicación Audiovisual a Valencia, donde conoció a Iván Ramírez.

Iván recuerda de aquella época en la Universidad Cardenal Herrera que "empezamos a conectar con el tema musical" y de ahí a componer "en modo totalmente amateur, pero nos divertía mucho". Fue en Madrid, a donde fueron a trabajar y donde viven actualmente, que decidieron tomar "un poquito más en serio" aquella afición.

Para construir el grupo necesitaban una tercera pata, "si podía ser una chica" sigue Iván, para tener "una voz principal". A través de una aplicación para músicos profesionales "como el Tinder, vas deslizando y conectas con músicos que te gustan o no".

"Y ahí, la primera persona que encontramos fue Ane y flipamos", recuerda con entusiasmo, "esto fue un match real de decir, guau, esta chica nos encanta". Pero empezaron mal lo que creían que era un buen plan.

Ane Rada explica que "en ese momento estaba con otros proyectos y no terminaba de verme formando un grupo, porque me parecía que tenía muchas implicaciones que no sabía si iba a poder hacer". Y remata: "Les di largas".

Iván ríe ahora al recordar que su futura cantante empezó haciéndoles ghosting y no sería hasta un año después que reconectaron. "Decidimos hacer un tema juntos, nos juntamos a grabar y realmente ahí fue cuando surgió la magia, cuando nos conocimos en persona, porque desde entonces no nos hemos separado", razona Ane.

La devoción por el pop les sitúa en una lista en la que se identifican con Mecano, a los que homenajearon con una canción, o el primer Alejandro Sanz, del que versionaron Viviendo deprisa.

"Nos gusta mucho Mecano desde siempre a los tres, es una inspiración y una aspiración absoluta", asegura la cantante. Y K!ngdom, al igual que La la Love you otra banda de su generación, apuestan por la pureza del pop.

Y esa es la que representa Me gustas tú, un tema que tuvieron guardado durante dos años y que esta semana acaba de cruzar la barrera del millón de reproducciones en Spotify.

Jorge explica que la mantenían guardada porque en su primera versión "le veíamos potencial, pero había algo en el tono que tenía que se nos quedaba un poquito naíf". Y atribuye a Iván la visión de que encajara con el Benidorm Fest.

La transformación de ese tema el verano pasado refleja también el modo de trabajo de los tres, que se firman las canciones y se reparten la labor de componer melodías y letras. "Le dimos como mil vueltas y se creó pues lo que es a día de hoy, que en cuanto la tuvimos terminada compositivamente, dijimos este es el tema", valora Ane.

Amor al pop

"La canción en sí es una declaración de amor a lo que más te gusta, que en nuestro caso, es una declaración de amor al pop y a la música", asegura Iván. Aunque Jorge concede que "intentamos jugar con las letras, un poco para todos los públicos, pero siempre nos gusta darle un toquecito que te dé pie a fantasear".

Eso ahora lo están demostrando en los diferentes directos que tienen. El 1 de marzo pasan por La Sala en el Movistar Arena de Madrid y el 8 en el Dona Festival de Valencia. "Me gustaría tocar más en Valencia", concluye Jorge mostrando su deseo de pasar por el de Les Arts, "estamos muy ilusionados".