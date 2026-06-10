Alicante recupera alma: últimas horas para revivir las décadas doradas del Club de Regatas a través de Perfecto Arjones

El fotógrafo Rafa Arjones enseña a la directora general de Comunicación, Belén Ríos, las fotografías de su padre, Perfecto.

La exposición El Real Club de Regatas de Alicante a través del objetivo de Perfecto Arjones. Un viaje en el tiempo por las décadas 60, 70 y 80 encara sus últimas 48 horas en el emblemático edificio de Correos de la plaza Gabriel Miró. La muestra, que reúne 24 imágenes seleccionadas del inmenso archivo de la familia Arjones, cerrará definitivamente sus puertas este jueves 11 de junio.

Tomás Moya, coordinador del proyecto, describe esta experiencia como una verdadera inmersión en la memoria colectiva de la ciudad. "Ha sido una aventura que surgió buceando en el archivo de Rafa Arjones del diario Información, de todo el inmenso patrimonio que tiene su padre", explica sobre el origen de la iniciativa.

Para el coordinador, la figura de Perfecto Arjones es fundamental para entender la historia de la Comunitat Valenciana. "Como sabemos, es uno de los fotoperiodistas históricos más importantes con un patrimonio en fotografías inmenso y muy importante", destaca el periodista.

La selección no es casual, ya que el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) representó mucho más que una entidad deportiva durante esos años. "En estas tres décadas, el club fue un epicentro de actualidad política, social y económica dentro de la capital alicantina y la provincia en general", afirma Moya.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los visitantes, y al propio coordinador, es la faceta del club como pasarela de tendencias. "Allí se cocía todo; era un sitio realmente de modernidad donde había reuniones, exposiciones y hasta desfiles de moda", relata con entusiasmo.

Moya insiste en que esos eventos sociales eran de los más representativos de la época. "Hay un par de fotos de los años 70 que reflejan estos desfiles de modelos en el salón del Club", comenta, subrayando que la mirada de Perfecto captó perfectamente ese espíritu moderno del Alicante de la época.

La exposición también sirve como un testimonio visual del tránsito político de España. "Se refleja ese paso desde el franquismo hasta la democracia a través de fotografías deportivas, sociales y políticas", explica el coordinador.

Entre las instantáneas se pueden ver visitas de alta relevancia institucional. "Por allí pasaron durante esas décadas el rey Juan Carlos, el entonces príncipe Felipe y la infanta, además de políticos de nivel local, provincial y nacional", detalla Moya.

Más allá de la política, la muestra recoge momentos curiosos como el rodaje de una película en 1965. "Hay una foto realmente superbonita del rodaje de La Red, que se filmó en el entorno del puerto y en el propio club", recuerda Tomás Moya.

La evolución urbana de Alicante también queda inmortalizada en el fondo de las imágenes. "Hay una foto de junio del 72 desde el restaurante Dársena donde se ve cómo se está construyendo el Hotel Meliá", señala como ejemplo del valor periodístico de la obra de Arjones.

El trabajo de preparación ha sido intenso, extendiéndose durante unos cuatro o cinco meses de colaboración estrecha con Rafa Arjones, hijo del fotógrafo y comisario de la muestra. "Aunque hemos dejado muchas fotos fuera, la selección final la realizó Rafa y ha sido un proceso muy creativo", reconoce Moya.

La acogida de la muestra, organizada por la Generalitat Valenciana, ha superado las expectativas iniciales. "Estamos muy contentos porque la acogida a nivel mediático ha sido muy importante y ha sido bastante visitada", asegura el coordinador.

"El cariño y el prestigio"

Moya vincula este éxito al prestigio del autor. "Dábamos por hecho el interés por la calidad de las fotos, pero también por el cariño y el prestigio de Perfecto entre toda la profesión", añade.

A falta de dos días para el cierre, la satisfacción es plena para los organizadores. "Al final es la satisfacción de que se ha podido ver, que la gente lo ha podido conocer y que realmente podemos considerar que ha sido un éxito", concluye Moya.

La exposición puede visitarse en el antiguo edificio de Correos en horario de 09:00 a 19:00 horas hasta su clausura este jueves a las 17 horas. Es la última oportunidad para realizar este viaje visual por tres décadas que definieron la modernidad de Alicante.