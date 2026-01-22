Alicante, "punto de encuentro de museos de todo el mundo" con el congreso en el Marq

El Museo Arqueológico de Alicante saca pecho en Madrid de su agenda de eventos. La estrella de los mismos es el encuentro anual de la Academia Europea de Museos, del que será su sede en septiembre. De ahí que presuman de ser "punto de encuentro de museos de todo el mundo".

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, es quien se ha mostrado más optimista este jueves en Fitur en la presentación. De ahí que valore que el trabajo del Marq "en sede de destacados congresos internacionales nos posicionará a la vanguardia de la arqueología y como referente museístico mundial".

Y se apoya en los datos, además de la agenda prevista para ello. Así, ha recordado que en 2027 "nuestro museo arqueológico celebrará su 25 aniversario, un periodo en el que ha acumulado más de tres millones y medio de visitantes, hecho que lo convierte en uno de los espacios culturales más destacados de Europa".

La enumeración de las citas programadas remarca el papel que tiene el Marq. Al mencionado encuentro se sumará en julio el anual de la plataforma de museos EEN, European Exhibition Network. Otros eventos incluyen el IV Congreso Nacional de Arqueología Profesional, las I Jornadas Internacionales de Arqueología y ADN y el Ciclo de Conferencias en la contextualización de la Exposición Temporal "El Oro y el Universo".

Navarro ha destacado que la Diputación de Alicante trabaja para "recuperar, proteger y difundir todo el patrimonio cultural que atesora nuestro territorio, siempre en colaboración con nuestros ayuntamientos y museos locales".

Actualmente el Marq acoge la muestra Dénia. Arqueología y Museo, inaugurada el pasado mes de noviembre, que se podrá visitar hasta el próximo abril. Además, en el espacio expositivo del Vestíbulo del Marq se puede contemplar Rituales de Pastores. Canibalismo y Enterramiento en la Cova del Randero (Pedreguer), una propuesta que permanecerá expuesta hasta noviembre de 2026.

Será sustituida entonces, casi a final de año, por la exposición Entre el Hedonismo y la Espiritualidad. La Pintura Mural Romana en la Albufereta (Alicante), mientras que en la Sala noble de la Biblioteca se instalará de octubre de 2026 a febrero de 2027 la muestra La Villa Romana de l’Albir. Arqueología y Museo.

La Princesa de los Cárpatos. El Oro Argárico de San Antón Orihuela se despide este mes de Madrid tras haber permanecido cuatro meses en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y viajará al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) de Barcelona bajo el título Lujo y Dominio. Mujeres y Poder en la Edad del Bronce, en fechas aún por determinar.

Hasta octubre de 2026 se podrá disfrutar en el Palau Comtal de Cocentaina de Lauria, Lória, Llúria. Señores y Señoras de la Tierra mientras que Guardianes de piedra. Los Castillos de Alicante continúa con su itinerancia y estará dentro de unos meses en el Centro Cultural Miguel Hernández de Albatera.

Por otra parte, entre las colaboraciones destacadas de este año cabe reseñar el convenio existente entre la Diputación, la Fundación Marq y el Ayuntamiento de Alicante para la realización del Centro de Interpretación de L’Horta d’Alacant, en la rehabilitada Torre Sarrió, que permitirá poner en valor estas construcciones defensivas de la huerta alicantina, catalogadas como Bien de Interés Cultural.

"La participación del Marq en Fitur tiene como objetivo reforzar la parte del segmento cultural con el que cuenta la Costa Blanca, consolidando y complementando su amplia oferta", ha detallado José Alberto Cortés, gerente de la Fundación CV Marq. Este ha valorado que las exposiciones temporales "son un reclamo que trasciende el ámbito provincial".